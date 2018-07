Inhalt Seite 1 — Währungspolitik genügt allein nicht mehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der französische Wirtschaftspolitiker Jacques Rueff hat mit seiner Artikelserie über die Mängel des gold-exchange-standard einen Stein in den seit Monaten recht unruhigen „Devisentümpel“ geworfen und damit etwas höheren Wellengang verursacht. Man hätte von einem Fachmann seines Ranges aber doch konkretere Beiträge zur Diskussion erwartet, nicht nur Hinweise auf die Fehler des jetzigen Systems.

Es ist tatsächlich so, daß beim System des goldexange-standard eine Notenbank A gewisse Devisen in ihrem Besitz zur Golddeckung hinzuschlagen kann, obschon die Forderungen an ausländische Schuldner nur so lange wirklich Gold darstellen, als die Notenbanken der Länder B, C usw. bereit sind, Gold abzugeben. Die große Gefahr liegt also darin, daß das Wirtschaftsleben mit einer internationalen Liquidität rechnet, die nur solange vorhanden ist, als niemand nach ihr fragt. Das ist keine allzu feste Grundlage für das internationale Kreditsystem!

Rueff tritt nun für einen Abbau der Kreditaufblähung durch den Gold-Devisen-Standard ein, ohne aber zu wünschen, daß die Kreditgrundlage plötzlich verengt und anschließend eine drastische Deflation in allen westlichen Ländern hervorgerufen werde. Daher kann er auch nicht empfehlen, kurzerhand etwa zum „reinen Gold-Standard“ zurückzukehren. Dies wäre aber noch aus einem anderen Grunde nicht möglich. Der Weg zurück kann auch schrittweise nicht begangen werden. Warum? Das Wirtschaftsleben ist echtes „Leben“. Immer müssen neu auftauchende Probleme gemeistert werden. Der Gold-Standard besorgte dies automatisch, der Gold-Devisen-Standard kann es nicht mehr tun.

Zur Zeit des Gold-Standards waren die Wechselkurse starr. Das gesamte Wirtschaftsleben der Nationen war diesem Postulat untergeordnet. Lag eine Währung „schwach“ im internationalen Sinne, so verlor das Land Gold; das rief deflatorische Wirkungen mit Arbeitslosigkeit, Preisrückgängen usw. hervor. Die Ausfuhr des schwachen Landes stieg daraufhin und die Währung wurde wieder „stark“. Im Zeitalter der Vollbeschäftigung, der Expansion à tout prix und der Forderung nach stets sich vermehrender Kaufkraft wäre es undenkbar, die Stabilität der Wechselkurse mit dieser Methode zu sichern. Und die Folge? Es kam zu einer Unsicherheit der Paritäten damals bei der Dollarabwertung im Jahre 1934. Diese stört den internationalen Handelsverkehr seither empfindlich. Der Handel hat aber heute eine unvergleichlich größere Bedeutung für jedes Land, als noch in der Zwischenkriegszeit. Ohne Übertreibung darf man sagen: Der Versuch, gleichzeitig die sozialpolitischen Postulate zu verwirklichen und die Währungstabilität zu wahren, gelang bis heute noch nie!

Gewiß kann das Problem nur international gelöst werden. Für eine Währungskonferenz wäre es aber noch zu früh. Sie könnte ja nur fesstellen, daß die Weltwirtschaft „ein Kesselsystem“ ohne Sicherheitsventil ist und demzufolge nicht ganz „betriebssicher“ arbeitet – für den Augenblick mindestens! Das Sicherheitsventil aber, wie es der reine Gold-Standard kannte, ist heute nicht mehr brauchbar. Man muß sich deshalb fragen, ob es andere Möglichkeiten gibt, die dem internationalen Währungsmechanismus Öl ins Getriebe geben.

Am besten ist wohl, man sucht nach den wahren Störungsursachen im Tauschverkehr zwischen den Ländern. Dabei stellt man bald fest: Es mangelt an gegenseitiger Abstimmung der autonomen, auf. die nur-nationalen Belange ausgerichteten Wirtschaftspolitik der einzelnen Länder, untereinander; es fehlt eine gemeinsame internationale Wirtschaftspolitik. Eine gewisse Harmonisierung der einzelnen Konzeptionen müßte eingeleitet werden. Ist dies der Fall, so würden die einzelnen Währungen auf typische Störungsfaktoren gleichartig reagieren. Sonderfälle müßte das Organ beurteilen, unter dessen Kontrolle die Harmonisierung vereinbart, durchgeführt und überwacht wird.

Es ist ja kein Zufall, daß z. B. der EWG-Vertrag eine Harmonisierung der Wirtschaftspolitik vorsieht (§ 104) und dafür bindende Regeln enthält, für Währungsfragen hingegen nur einen beratenden Ausschuß einsetzt (§ 105 Punkt 2) und den Mitgliedstaaten keine feste Verpflichtungen auferlegt. Das ist die richtige Reihenfolge. Die Währungslage ist Ausdruck der Wirtschaftslage des betreffenden Landes und nicht umgekehrt. Als man in Bretton Woods den Internationalen Währungsfonds schuf, ohne etwas für eine internationale Konjunkturpolitik vorzusehen, hat man das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt. Dem Währungsfonds muß endlich eine Instanz parallel geschaltet werden, die Aufgaben der Koordinierung der internationalen Wirtschaftspolitik übernimmt.