Ein großes Sportereignis, die „Tour de France“, geht zur Zeit in sogenannter „Aufzeichnung“, täglich spätabends über die deutschen Bildschirme. Ob bei dieser Veranstaltung der Radrennfahrt „Rund um Frankreich“, wobei die Fahrer auch belgischen und italienischen Boden als Etappenziele berühren, allerdings noch von Sport geredet werden darf, ist zweifelhaft. Rummel, Reklame und Raubbau mit der Gesundheit junger Menschen vermischen sich. Über 4000 km werden in knapp drei Wochen in einem Tempo zurückgelegt, das nicht selten 40 Kilometer in der Stunde erreicht.

Hohe Alpen- und Pyrenäenpässe, darunter der berüchtigte Tourmalet, müssen in mühevollstem Anstieg im sogenannten Wiegetritt bezwungen werden. Von der Paßhöhe geht es dann in halsbrecherischen Abfahrten mit 80 Kilometer Stundengeschwindigkeit wieder hinab. Ob drückende Hitze oder prasselnder Regen, die Etappenorte werden programmgemäß erreicht. Stürze mit Gehirnerschütterungen und schweren Verletzungen sind nicht selten. Mit Aufpeitschmitteln, Weckaminen und dergleichen mehr, wird der übermüdete Körper immer wieder vorangetrieben. Französische Sportärzte haben pathologische Veränderungen der Herzstromkurven bei zahlreichen Fahrern registriert – schwere Zusammenbrüche sind die Folge –, aber die Tour geht weiter.

Hier verniedlicht das Fernsehen wohl ungewollt diese geradezu mörderische Zerreißprobe menschlicher Organismen. Zu gefälliger Begleitmusik radeln die Fahrer durch friedliche Landschaften und alte französische Städte. Die „Tour“ – in Wahrheit eine einzige Tortur – wird fast zu einem Biedermeier-Idyll. Schwarz-Weiß-Malerei höre ich sagen.

Als vor einigen Jahren die Tour ihren 50. Geburtstag feierte, fuhr doch ihr erster Sieger mit weit über 70 Jahren frisch und munter die Ehrenrunde. Als man ihm vom Rad helfen wollte, wehrte er empört ab und sprang nach alter Rennnfahrersitte beidbeinig aus dem Sattel. Wer aber nur etwas über die enorme Schwankungsbreite im biologischen Geschehen weiß, den wird diese Tatsache nicht besonders verwundern. Sie sagt nämlich sehr viel über die unverwüstliche Konstitution dieses alten Herrn, sie sagt als Einzelfall aber sehr wenig oder besser überhaupt nichts über den gesundheitlichen Wert der Tour de France aus.er.