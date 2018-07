Die eigenartigen Untersuchungsmethoden der Carabinieri – Saat des Hasses in Südtirol

Von Heinz Stuckmann

Die Bürger von Tramin erlebten am vorletzten Samstag ein seltsames Schauspiel. Gegen 11.30 Uhr hielt ein Lastwagen der Carabinieri auf dem kleinen Platz vor dem Gemeindeamt. Der Oberleutnant Villardi, in jenem Südtiroler Gebirgsdorf bekannt und gefürchtet, und drei Soldaten der Caräbinieri-Abteilung stiegen aus. Auf ein Zeichen des Oberleutnants sprangen fünf Traminer Bürger vom Wagen.

Die Leute aus dem Ort freuten sich ob dieses unerwarteten Wiedersehens: Die fünf waren nämlich am Wochenanfang festgenommen worden. Im Mai war in der Ferrari-Bar, dem italienischen Lokal des Dorfes, eine Plastikbombe explodiert und hatte die Inneneinrichtung ziemlich demoliert. In der Nacht zum 12. Juni gab es oberhalb der Ortschaft abermals eine Explosion. Im Morgengrauen sahen die Bauern die Wirkung. Der Überlandleitung am Hang fehlte ein Hochspannungsmast: Die Kabel hingen schlaff zum Boden herab. Zwischen den Detonationen und den Festnahmen – so wurde gemunkelt – sollte es Zusammenhänge geben.

Als eine größere Zahl Traminer auf dem Platz versammelt war, fragte Oberleutnant Villardi jeden einzelnen der Häftlinge: "Bist du bei uns mißhandelt worden?" – "Nein", antwortete jeder der fünf. "Nein", sagte auch der Louis mit geschwollener Wange und zwei blau angelaufenen Augen... obwohl doch jeder in Tramin wußte, daß er sein Heimatdorf ganz sicherlich ohne blaue Augen verlassen hatte. Oberleutnant Villardi widersprach jetzt: "Na, Louis, zwei kleine Watschen hast du doch bekommen..." – "Jawohl, Herr Oberleutnant", sagte der Louis gehöre sam. "Hast du sie zu Recht bekommen?" fragte Villardi. "Jawohl, Herr Oberleutnant", bestätigte der Louis. Die Gruppe begab sich nun samt Bewachung ins nächste Gasthaus. Die Häftlinge durften ihre Angehörigen sprechen, essen, trinken, rauchen. Danach, fuhren sie mit ihren Bewachern wieder in die Kaserne nach Epan zurück.

"Wieviel Geld hast dubekommen?"

Am gleichen Samstag druckten die Dolomiten, das Tagblatt der deutschsprachigen Südtiroler, ein Telegramm des Präsidenten des Landesausschusses und Vorsitzenden der Südtiroler Volkspartei, Dr. Silvius Magnano, ab. Es ist an den italienischen Ministerpräsidenten und mehrere römische Minister gerichtet und verlangt die Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission.