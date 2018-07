Inhalt Seite 1 — Bleibt die Geschichte bei uns stehen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bisher haben die Menschen in ihrer Geschichte immer wieder ihre gesellschaftlichen und politischen Zustände, Ordnungen und Haltungen geändert. Wird die Geschichte nun in Deutschland stillstehen? Wird es ewig bei der Gesellschaft bleiben, in der wir heute leben? Werden wir, was unser Bewußtsein betrifft, immer in jener Mischung von Neoliberalismus und gutmeinender Kurzsichtigkeit denken, die sich nur um die gerade vorliegenden praktischen Aufgaben des Tages Gedanken macht? Oder will man alle Änderungen dem Zufall, dem Kräftespiel, der sogenannten Entwicklung oder ganz einfach den mächtigsten Kräften überlassen?

Zugegeben: die großen Zukunftsbilder, die großen Utopien, die Visionen der vollendeten idealen Gesellschaft überzeugen uns nicht mehr. Was die Bürger im 18. und 19. Jahrhundert aus ihrem Glauben an die Vernunft und den Fortschritt erträumt haben und die sozialistischen Arbeiter aus ihrem Glauben, ja, aus ihrer wissenschaftlichen Vorausberechnung der klassenlosen Gesellschaft – diese Träume sind ausgeträumt.

Zugegeben: wir haben bitter genug erfahren, was dabei herauskam, als rücksichtslose Zukunftsbauer ein „Tausendjähriges Reich“ der Deutschen erklügelten und erzwingen wollten, oder was dabei herauskommt, wenn eine Klasse von ehemaligen Berufsrevolutionären das plant, was sie den Weltsozialismus nennt, und alles niederzwingen möchte, was diesem Plan im Wege steht.

Es ist zu verstehen, daß wir den Wunsch haben, den Zukunftsplänen abzusagen und uns an die Gegenwart zu halten. Das ist es ja, was die Deutschen zur Zeit tun: sie halten sich gründlich an die Gegenwart. Wir wollten sie darum nicht einmal tadeln, wenn sie es nicht zu gründlich täten: Realismus ist eine gute Sache. Aber streng genommen gibt es keine reine Gegenwart. Man kann nicht mit der Gegenwart fertig werden, wenn man sich nicht in aller Nüchternheit eine Vorstellung von der Zukunft macht, welche die Richtung bestimmt, in der man die nächsten Schritte tut. Das weiß jeder ernste und nachdenkliche junge Mensch, wenn er seinen Beruf, seine Familie, sein Leben plant – nicht total, nicht ohne mit dem Unerwarteten zu rechnen, aber doch so, daß er auf eine Zukunftsvorstellung hin lebt und disponiert.

Kann sich die Gesellschaft im ganzen erlauben, auf die Zukunftsplanung zu. verzichten, während die Technik, die Militärs, die Unternehmer Dinge planen, die, obwohl sie isoliert geplant sind, das ganze soziale Gefüge verändern werden? Gebranntes Kind scheut das Feuer, die idealen und totalen Utopien sind lebensgefährlich. Aber wir bekommen die gesellschaftliche und politische Wirklichkeit nicht in den Griff, wenn wir nicht konkrete Zukunftsvorstellungen erarbeiten, die vom Zustand der Gegenwart ausgehen und ihn so verändem wollen, daß wir ihn alle im großen und ganzen als gerecht empfinden können.

Die Frage ist in unserem Zusammenhang so wichtig, weil gerade die Gewerkschaften in einem zukunftslosen Klima am schlechtesten gedeihen können. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, daß ihr Ansehen gesunken ist. Vergleichen Sie das, was die Zeitungen zu Hans Böcklers Zeiten über die Gewerkschaften schrieben, mit dem, was heute über sie in den Zeitungen steht, und vor allem mit dem Ton, in dem man über sie schreibt.

Wir verehren Hans Böckler als einen großen Mann, aber es liegt keineswegs an seinem Tod, daß die Gewerkschaft heute nicht mehr soviel gilt wie zu seiner Zeit. Man schätzte und pries damals in und nach den allerschwersten Jahren die Aufbauleistung der Gewerkschaft, aber das war es nicht allein. Man sah oder ahnte in ihr ein Stück Zukunft, einen Anfang jener dritten Lösung, jener dritten Lebensform zwischen der kapitalistischen, die man erledigt glaubte, und der kommunistischen, die man ablehnte.