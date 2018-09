ge. Bremen

Was soll mit den über 15 000 Arbeitern des nun endgültig zusammengebrochenen Borgward-Konzerns geschehen? Diese Frage beherrscht das Tagesgespräch in Bremen. Auf jeden Fall will der Senat verhindern, daß zu viele qualifizierte Facharbeiter die Stadt verlassen. Vorsorglich ließ daher der Präsident des Landesarbeitsamtes, H. Bovensiepen, bekannt geben: „8 000 Borgward-Arbeiter kommen bei uns unter!“

Aber das Angebot auswärtiger Firmen wächst stündlich. In Bremen mußte ein „Sonderarbeitsamt“ eingerichtet werden. In den Tageszeitungen erscheinen plötzlich doppelt soviel Stellenanzeigen wie früher. Der Ausverkauf der Arbeiter hat begonnen. Der Senat versucht alles, um keine Panik ankommen zu lassen. „Landesvater“ Wilhelm Kaiser, dämpfte die Stimmung: „Besonnenheit ist jetzt die erste Bürgerpflicht!“

Es muß damit gerechnet werden, daß viele – vor allem auch gerade die Facharbeiter – Bremen den Rücken kehren, wenn ihnen gutbezahlte Arbeitsplätze von auswärtigen Firmen angeboten werden. Noch zögern die entlassenen Arbeiter, die Stadt zu verlassen. Noch überwiegt ihre „Zähigkeit“. Das kommt natürlich dem Senat im Augenblick sehr gelegen: In den jetzt stillen Werkshallen sollen bald wieder die Maschinen laufen. Wenn aber, so kalkuliert er, zu viele Facharbeiter abwandern, dann wird es in einer Zeit der überschäumenden Hochkonjunktur schwierig sein, neue Großbetriebe nach Bremen zu holen. Denn gerade diese Unternehmen würden sich nur dann in der Stadt ansiedeln, wenn sie wissen, daß noch ein großes Reservoir an hochqualifizierten Facharbeitern vorhanden ist.

Darum unternimmt das Landesarbeitsamt alles, um die – wie es in der Amtssprache heißt – „freigesetzten“ Arbeitskräfte erst einmal, an Ort und Stelle unterzubringen. Der Bremer Senat weiß: Die Werkshallen und Maschinen sind nur dann etwas wert, wenn auch die Menschen zur Verfügung stehen, die dort arbeiten können, Nur so kann die Stadt den Zusammenbruch des Borgward-Konzerns überwinden.