Von Walter Abendroth

Die Existenz der Bayreuther Festspiele war von Anbeginn an drei Voraussetzungen geknüpft: an die Möglichkeit der Finanzierung; an die Wagner-Begeisterung des Publikums und an die Forderungen der stilgerechten Wiedergabe der Werke nach Maßgabe des Wort- und Notentextes, der eindeutigen Ausführungsvorschriften und der ebenso eindeutig festgelegten ästhetischen Grundsätze der Wagnerschen Kunstanschauung.

Sinn, Inhalt und Form der „Bayreuther Tradition“ bestanden darin, daß die Forderung der stilechten und textgetreuen Werkwiedergabe im Geiste der wagnerschen Kunstanschauung oberstes Gesetz blieb, konsequent festgehalten selbst auf die Gefahr finanzieller Krisen und leerer Häuser.

Als erster „Hüter Bayreuths“ hat (entschiedener als sein Bruder Wolfgang) Wieland Wagner sich von dieser Konsequenz losgesagt. Er ist stolz darauf, der „Bayreuther Tradition“ den Abschied gegeben zu haben. Und mit der dem Geschlecht Wagner offenbar eingeborenen verbissenen Energie arbeitet er seit 1951 darauf hin, das Finanzierungs- und das Publikumsproblem zu meistern Und die Gefahr nicht zu scheuen, daß dabei Forderungen der Wagnerschen Kunstanschauung zu kurz kommen, wo nicht gar auf den Kopf gestellt werden. Auf diese Weise ist es ihm gelungen, aus einer schwierigen Ausgangsstellung heraus, einer nicht eben wagnerfreundlichen Zeit „volle Häuser“ abzutrotzen, den Festspielen Sensationswert zu verleihen und sie zu einer Glanznummer im alljährlichen Reiseprogramm des internationalen Kunst-Tourismus zu machen.

Nur Sachunkenntnis oder Urteilslosigkeit kann sich zu dem Irrtum verführen lassen, das Geheimnis der Sensationswirkung von Wieland Wagners Inszenierungen liege in ihrer Modernität. Die war anfangs sogar ein Erfolgshindernis; solange nämlich die traditionstreuen „Wagnerianer“ noch nicht kapituliert und das Haus weitgehend einem neuen Publikum eingeräumt hatten: einem Publikum des Starkults und der Sensationsbegierde.

Der Preis für diesen klaren Erfolg des „neuen Bayreuth“ ist eine Entwagnerung Wagners. Jeder Musikhistoriker weiß, daß Wagners erbitterter Kampf all dem galt, was die Kunstgattung „Oper“ noch immer in den Augen vieler Gebildeter suspekt, ja, lächerlich macht: daß die dramatische Handlung überwuchert wird durch die Geltungssucht der Wiedergabemittel, besonders also durch sängerische und szenische Effekte („Effekt“ übersetzte Wagner mit „Wirkung ohne Ursache“). Daß die Partner einer dialogischen Auseinandersetzung einander nicht nur nicht anblicken, sondern sich wohl sogar den Rücken zuwenden, bloß um vom Publikum als Stars von vorn gesehen zu werden – daß überhaupt auf dramatische Wahrheit kein Wert gelegt wird, sondern auf Augenblickswirkungen – das ist echte alte „Oper“, und darüber hat sich Wagner immer wieder erbost oder amüsiert! Doch eben das wird heute auf der Festspielbühne praktiziert!

Wagners „Drama“, das er aus der Oper entwickelte, wird zur Oper zurückentwickelt; und dies mittels eines szenischen Stilgemischs, wie es wiederum für die Oper bezeichnend ist: teils mit statuarischen, betont unrealistischen Symbolisierungseffekten (jeder Darsteller das Denkmal einer „Idee“), teils mit realistischer Aktion, aber diese bisweilen bis zur „Spielastik“ gesteigert, teils mit den Holzhammereffekten der Revue, der verblüffenden Show (insbesondere in den Finales und zum Zwecke der „Vorhang“-Tableaus).