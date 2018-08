Eigentlich müßte es sich von selbst verstehen, daß sich die Öffentlichkeit, daß wir alle uns gründlich für den Lebensbereich interessieren, in dem wir auch heute noch die Hälfte unseres wachen und tätigen Lebens zubringen: den Betrieb. Es sieht aber so aus, als ob wir diesen Bereich unseres Lebens ziemlich fatalistisch als gegeben hinnehmen.

Die Technik des Produktionsvorgangs schreibt vor, was getan werden muß, und die notwendige Organisation der Arbeit begrenzt die Selbstbestimmung jedes einzelnen: sie weist ihm bestimmte Funktionen zu. Die Organisation der Arbeit macht in allen Betrieben außer in den Kleinstbetrieben eine eindeutige Führung notwendig.

Aber diese Einschränkungen der äußeren Freiheit beeinträchtigen die innere Freiheit nicht, wenn sie sachgemäß sind und der Beteiligte ihren Sinn einsieht. Die Führung, ob sie einem Betriebsleiter oder einer Führungsgruppe überlassen worden ist, wird fast immer – nämlich mit Ausnahme der genossenschaftlichen Betriebe – durch eine Macht eingesetzt und angewiesen, die außerhalb der Belegschaft steht, nämlich durch den persönlichen oder anonymen Eigentümer. Heute ist er meistens nicht nur belegschaftsfremd, sondern auch betriebsfremd – mindestens so betriebsfremd, wie es angeblich oder wirklich die Gewerkschaften sind.

Wenn es sich so verhält, dann teilt sich die Frage, ob und wie weit der Betrieb demokratisiert werden kann, in zwei Fragen auf. Einmal ist zu fragen, ob und wie die Belegschaft unmittelbar oder durch ihre Gewerkschaft an dieser belegschaftsfremden und betriebsfremden Macht und ihrer unternehmerischen Aufgabe beteiligt werden kann; hierhin gehört das Experiment der Mitbestimmung in der Kohlen- und Stahlindustrie.

Es handelt sich im übrigen um das politische Problem der Eigentumsordnung. Es kann im Betrieb und vom Betrieb aus nicht gelöst werden. Aber es bleibt die andere Frage, wie die Arbeitenden in ein freies Verhältnis zur funktionalen Ordnung des Betriebes und zur Arbeit in ihm gebracht werden können, ein Verhältnis, das nur durch das Gesetz der Sache begrenzt ist.

Fast allen Betriebsformen gemeinsam ist das, was man die „hierarchische Struktur“ des Betriebes nennt. Hierarchie heißt – die es nicht wissen, mögen nicht erschrecken: Hierarchie heißt heilige Herrschaft. Nun, wir nehmen’s nicht mehr so ganz wörtlich, und die meisten wissen gar nicht, was sie sagen, wenn sie in aller Harmlosigkeit von der Betriebshierarchie sprechen. Aber wenn wir im Betrieb die Worte „Herr im Haus“ oder ,,Fabrikherr“ oder auch das Wort „Betriebsfamilie“ nicht mehr hören können, sollten wir euch mit der „heiligen Herrschaft“ Schluß machen.

Das Wort „Herrschaft“ können wir freilich noch nicht entbehren, weil es diese Form der Leitungsautorität im Betrieb zwar nicht mehr geben sollte, aber tatsächlich noch gibt. Herrschaft ist nicht dasselbe wie Autorität und Leitung. Mit der Leitung lassen sich Zusammenarbeit, Gespräch, Erfahrungsaustausch, Selbständigkeit aller Arbeitenden – eben das, worum es geht: Selbstbestimmung und Solidarität im Betrieb – vereinbaren; wer aber Herr sein will, will über Menschen verfügen.