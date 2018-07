Manfred-Germar-Festspiele“ wurden spöttisch die diesjährigen Titelkämpfe der Leichtathleten in Düsseldorf genannt. Mit drei Siegen in den beiden Sprintstrecken und als Schlußmann seiner 4×100-Meter-Staffel erhöhte der Kölner Diplomkaufmann die Zahl seiner deutschen Meistertitel auf 17. Damit hat er Heinz Fütterer, der es auf ein Dutzend Deutsche Meisterschaften brachte, weit überholt.

An Beliebtheit übertrifft Germar alle deutschen Sprinter, selbst noch einen Hubert Houben. Germar besitzt eine eigene große ‚,Gemeinde“, die ihm rührend die Treue hält. In Rom bei den Olympischen Spielen schied „Manni“ schon im Vorlauf mit 11 Sekunden aus, einer Zeit, welche dort sogar eine Dame – Wilma Rudolph – erzielte, allerdings von einem galanten Rückenwind begünstigt. Kaum einem anderen Sportler hätte man ein solches „Versagen“ verziehen, Hary wäre verdammt worden, aber nicht Germar. Das Bedauern über seinen Mißerfolg, dem eine .Verletzung voranging, war allgemein.

Das Regiment im Sprint hatte jetzt ein anderer angetreten: Armin Hary spielte Germar einfach an die Wand. Die Sportler sahen diesem Schauspiel mit Harys großer Rolle bewundernd und doch mißtrauisch zu. Hier war. der „Star“ par excellence, der sich im Tagesruhm sonnte und mit allen möglichen Kapriolen aufwartete, die einigen jungen Leuten imponierten, aber den meisten Sportlern, Auf die Nerven fielen. Hary trat bald ab, ein „ghost-writer“ schrieb ein Buch für ihn, dessen Auflage 100 000 Stück überschritten haben soll, und Hary beschäftigt heute 17 Angestellte als Generalvertreter einer französischen Firma in Deutschland.

In diesem Jahr aber feierte Manfred Germar, der in allem das Gegenteil eines Stars ist, ein glanzvolles „Come back“ – das schwierigste Kunststück im Sport. Während Armin Hary wie ein Komet aufstieg, glänzte und erlosch, gleicht Germars Laufbahn, der eines Sternes 1. Ordnung, der zwar einmal blasser schimmert, aber immer wieder leuchtend am Firmament steht. Nur zwei Deutsche Meisterschaften errang Hary gegenüber den 17 Titeln Germars, aber dafür die einzige Goldmedaille, die bisher ein Deutscher in 64 Jahren der Olympischen Spiele erlief. Dazu die Magie der 10,0 Sekunden, die Germar nie erreichte! Hary nahm im 100-Meter-Endlauf in Rom nach seinem Fehlstart, den drohenden Ausschluß vor Augen, mit einer großartigen Kaltschnäuzigkeit seine einmalige Chance wahr. Germar dagegen, das ist kein Geheimnis, hat heute noch vor jedem Gegner etwas Angst. Ja, er fürchtet sogar die Rennen. Nicht zuletzt deshalb beginnt er mit einem so langsamen Tempo und bringt seine Gemeinde zur Verzweiflung. Aber wenn sie schon alles verloren sieht, stürmt ihr Held elegant und unwiderstehlich nach vorn und an allen Gegnern vorbei.

Über Harys Lauf mit seinem angeblichen „Blitz-Start“, den es gar nicht geben kann, wie einwandfreie Messungen der Reaktionszeiten der besten deutschen Sprinter erwiesen haben, wurde viel mehr geschrieben als über den Germars. Tatsächlich ist dieser aber interessanter. Hary lief, wie alle Weltklassesprinter, bisher mit einem Tempo-Abfall, allerdings mit einem ernormen Beschleunigungsvermögen auf dem ersten Viertel der Strecke, was heute durch ein forciertes Muskelkraft-Training gefördert wird. Germar dagegen läuft die Sprintstrecke, vor allem die 200 Meter, in gleichmäßigem Tempo vom Anfang bis zum Schluß. Physiologisch ist das die ökonomischste Form, sie wurde aber bisher von den Sprintern der Weltklasse aus psychologischen Gründen noch nie angewandt. Ein Vollblut-Sprinter hält nichts von Ökonomie; er stürzt sich sofort in eine herrliche Kräftevergeudung und rennt mit vollem speed los, um keinen Zentimeter zu verschenken. So kommt es zum Tempo-Abfall, da eine so extrem hohe Arbeitsintensität nicht einmal zehn Sekunden durchgehalten werden kann.

Der Fall Germar ist nun einmalig. Sein Muskelapparat und sein Nervensystem prädestinieren ihn zum Weltklassesprinter, aber nicht seine Psyche. Genauer gesagt: Er besitzt gewisse psychische Hemmungen, wie sie gerade den Sprintern sonst nicht eigentümlich sind. Hierdurch ist sein langsames „Angehen“ bedingt. Es ist keine beabsichtigte Taktik, denn eine solche Möglichkeit der feinsten Temporegulierung tritt beim Menschen, wenn er sich mit maximaler Geschwindigkeit fortbewegt, nicht in Erscheinung. Aber Germar macht aus der Not eine Tugend. Er spart unfreiwillig auf der ersten Hälfte der Strecke Kräfte, die er auf dem zweiten Teil dann ausspielt. Und seine Gemeinde empfindet in tiefster Seelengemeinschaft, daß hier ein Mensch, wenn die Not am größten ist, eine Schwäche überwindet und sie zur Tugend wandelt.

Während Hary den superman verkörperte, der jeder Lage gewachsen ist und damit die „fans“ begeisterte, erfreut sich die Germar-Gemeinde eines anderen Idols: Der Weg ihres Helden führt durchs Fegefeuer zum Triumph. A. M.