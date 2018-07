Von Erwin Topf

Ganz so verworren, wie sie sich nach manchen Berichten aus Bremen darstellt, ist die Lage bei Borgward nach der Einleitung des Vergleichsverfahrens denn doch nicht. Insbesondere läßt sich, wenn man nur einige Mühe darauf verwendet, ein relativ genaues Bild der finanziellen Verhältnisse des Konzerns gewinnen. Der Status ist, um das Ergebnis vorwegzunehmen, aktiv – und somit kann gar keine Rede davon sein, daß die 60 Mill. DM, die Bremen seit Mitte Februar für die „Auffanggesellschaft“ gegeben hat, wahrscheinlich oder sogar sicher in den Schornstein geschrieben seien. Endgültig wird man das freilich erst nach Abschluß des Vergleichsverfahrens wissen: in drei Jahren etwa. Jedenfalls darf die Garantie des Landes Bremen dafür, daß eine Vergleichsquote von 35 vH erreicht wird, nicht als ein Präjudiz für den Ausgang des Vergleichsverfahrens gewertet werden; hierbei handelt es sich um eine reine Formsache.

Wie ist nun der finanzielle Status des Konzerns? Mitte Februar waren, wie es heißt, 116,5 Mill. an Lieferantenschulden und alles in allem 90 Mill. an sonstigen Verpflichtungen – vorwiegend Bankschulden und nahezu sämtliche gegenüber der Bremer Landesbank – vorhanden: macht zusammen etwas über 200 Mill. an Passiven. Sehr viel schwerer läßt sich natürlich ein genaueres Bild der Aktiva gewinnen. Immerhin weiß man, daß die Anlagewerte (einschließlich Grund und Boden also) in dem Gutachten, das für die Fordverke AG erstattet worden ist, mit 145 Mill. bewertet worden sind; im Hause Borgward hingegen sprach man von einem um 120 Mill. höher liegenden Wertansatz. Das Umlaufsvermögen – Materialien, verkaufsfertige Wagen, Forderungen – wurde damals mit 160 Mill. angegeben. Nach dem heutigen Stand mag es bei knapp 100 Mill. liegen, während das Anlagevermögen, nach dem Liquidationswert bemessen, mit 125 Mill. angesetzt werden kann. Diesen 225 Mill. Aktiven insgesamt stehen auch heute noch 200 Mill. an Passiven gegenüber, da die Neuverschuldung um 50 plus 10 Mill. DM, die dem Konzern seit der Gründung der („staatseigenen“) Borgward AG zugeflossen sind, per saldo durch einen Abbau der Lieferantenschulden kompensiert wird.

Somit ist der Status, bei einer denkbar vorsichtigen Bewertung, immer noch mit 25 Mill. aktiv – selbstverständlich unter voller Berücksichtigung der inzwischen eingetretenen Verluste, die sich ja in den neuen Wertansätzen beider Bilanzseiten bereits ausgewirkt haben; man darf also nicht in den Fehler verfallen, diese 30 oder 35 Mill. noch einmal als Sonderposten in die Rechnung einzusetzen. – Am Rande sei vermerkt, daß es in der letzten Borgward-Erklärung (vom 31. Juli) heißt, das Unternehmen habe „noch heute einen Substanzwert von mindestens 100 Mill. DM“.

Unter der damals noch als selbstverständlich geltenden Voraussetzung, daß die Auto-Produktion fortgeführt werden könne, errechnete man sich Mitte Februar im Hause Borgward einen Aktiv-Status in Höhe von 200 Mill. DM. Das mag heute als reichlich euphemistisch gelten ... aber man sollte nicht vergessen, daß der zur Sanierung des Konzerns berufene (und von überall her reichlich mit Vorschußlorbeeren bedachte) Dr. Johannes Semler seinerzeit noch von einer „beträchtlichen Ertragskraft“ des Konzerns gesprochen hat. Dabei mag er, allzu optimistisch, eine Fortdauer des booms im Automobilgeschäft vorausgesetzt haben, und außerdem, nicht ganz realistisch, eine sich etwa auf dem bisherigen Stand haltende Quote des Borgward-Anteils am Gesamtabsatz deutscher Wagen. Im ersten Halbjahr 1961 aber sind (und dieser Marktverlust war ja wohl voraussehbar) nur 5300 Fahrzeuge aus der Borgward-Fabrikation abgesetzt worden, gegen 8000 „Einheiten“ in der gleichen Zeit des Vorjahres. Und natürlich sind, bei gedrosselter Erzeugung, die Stück-Kosten stark angestiegen, zumal ja, in dem fraglichen Zeitraum, die Belegschaftszahl nur geringfügig abgenommen hat. Diese Tatsache ist auch die – von Bürgermeister Kaisen nicht genügend beachtete – Erklärung für die von ihm beklagte und sehr bildhaft dargestellte Entwicklung, wonach in den letzten Monaten bei Borgward „nur Verluste produziert“ worden seien, weil nämlich beim Verkauf von jeweils vier Autos nur die Kosten für drei Wagen hereingeholt werden konnten!

Gewiß hätte das Land Bremen angesichts dieser Entwicklung den vom „Sanierungsexperten“ Dr. Semler gewiesenen Weg gehen und nochmals 50 Mill. DM in „seine“ Borgward AG hineingeben können. Damit wären freilich die Verlustursachen nicht aus der Welt geschafft worden, und auch die Wahrscheinlichkeit, doch noch irgendwo auf der Welt einen Käufer für den Borgward-Komplex im Ganzen (oder wesentlicher Teile davon) zu finden, hätte sich kaum erhöht. So war es ein wahrhaft mutiger Entschluß des Senats, keine weiteren „Raten“ von 10, 20 oder 50 Millionen zu bewilligen, sondern die Sache mit der Einleitung des Vergleichsverfahrens zu einem Ende zu bringen – womit jene neunmalklugen Kritiker Lügen gestraft wurden, die seinerzeit behaupten wollten, der „rote“ Senat Bremens habe es seit langem darauf angelegt, sich ein „staatseigenes Automobilwerk“ zu schaffen ... Andererseits aber muß nun, rückschauend, doch wohl zugegeben werden, daß die erste Reaktion der Bremer Regierung auf die Liquiditätsschwierigkeiten bei Borgward – mit dem Versuch, die Krise aufzufangen und die Gläubiger von radikalen Maßnahmen, die nur unnötige Verluste gebracht hätten, zurückzuhalten –, der Idee nach richtig war.

Natürlich fällt dem Bremer Senat die volle Verantwortung für all das zu, was seit Ende Januar in der Borgward-Angelegenheit getan (und unterlassen) worden ist; diese Selbstverständlichkeit bedarf eigentlich kaum noch einer solch lautstarken Betonung, wie sie Konsul Dr. Borgward seiner letzten („abschließenden“) Verlautbarung gegeben hat. Aber auch hier gilt das ultra posse nemo obligatur, und es geht nicht an, aus der Verpflichtung, die der Senat seinerzeit vertraglich auf sich genommen hat – nämlich: das Gesamtunternehmen weiterzuführen (oder für seinen Fortbestand in anderen Händen zu sorgen) – nun etwa einklagbare Ansprüche auf Leistung von Schadenersatz herausdestillieren zu wollen: sei es zugunsten von Belegschaftsangehörigen oder von Lieferanten, von Händlern, von Importeuren, von Kunden. Selbstverständlich sollen im Vergleichsverfahren alle, die von der Zahlungseinstellung so oder so betroffen worden sind, so schonend behandelt werden, wie es rechtens nur irgend möglich ist. Das kann freilich nicht bedeuten, daß sich nun ein „Verband der vom Staate Bremen geschädigten Borgward-Interessenten“ bildet, um einen Rattenschwanz von Entschädigungs-Prozessen in die Welt zu setzen. Beispielsweise sind Lieferanten-Verluste aus Aufträgen kaum als Basis einer Schadenersatzklage geeignet; dergleichen Nachteile sind, wie die angelsächsische Rechtssprache sagt, – „mithin the risk“, und sie mußten auch schon in anderen Fällen, bei anderen – früheren – Vergleichsverfahren in Kauf genommen werden. Und schließlich: So kläglich auch das Verhalten jener von Bremen in den Aufsichtsrat der Borgward AG berufenen – und dann („rechtzeitig“) zurückgetretenen – Politiker war: mangelnde Sorgfalt bei der Auswahl jener Personen, die zur Leitung der Konzerngeschäfte bestellt worden sind, wird man dem Senat sicher nicht vorwerfen können.