Die Rheinische Braunkohlenwerke AG, Köln, die aus dem Ende 1959 erfolgten Zusammenschluß der zum RWE-Bereich gehörenden drei Braunkohlengesellschaften, Rheinische Aktiengesellschaft für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation (RAG), Braunkohlen- und Brikettwerke Roddergrube Aktiengesellschaft (Roddergrube) und Braunkohlen-Industrie Aktiengesellschaft „Zukunft“ (Biag), sowie der Braunkohlenbergwerk Neurath Aktiengesellschaft (Neurath) hervorgegangen ist, kann nunmehr auf das erste Jahr ihres Bestehens zurückblicken. Die Entwicklung entsprach 1960 den Erwartungen. Die Erzeugnisse fanden zügigen Absatz. Durch Bildung betrieblicher Schwerpunkte konnten bereits nicht unerhebliche Kostensteigerungen zu einem beträchtlichen Teil aufgefangen werden. Die Kozentration auf wenige Betriebspunkte trug mit dazu bei, daß die Anfangsschwierigkeiten des tiefen Tagebaus nunmehr als überwunden gelten können.

Die Gesellschaft fördert heute rund 95 vH der im rheinischen Braunkohlenrevier gewonnenen Braunkohle. Hiervon werden 45 vH in Kraftwerken und 48 vH in Brikettfabriken veredelt, während nur 7 vH im engeren Bereich der Tagebaue als Ruhrkohle abgesetzt werden. Die weitere Entwicklung wird von der allgemeinen Energiesituation abhängen. Bei dem zu erwartenden stetigen Steigen des Strombedarfs dürfte der preisgünstige Braunkohlenstrom auch weiterhin unentbehrlich sein. Das Braunkohlenbrikett wird auch in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach seine Stellung im Hausbrandsektor halten, im industriellen Bereich dagegen Positionen an das Heizöl verlieren. Das Erzeugungsprogramm trägt dieser Entwicklung Rechnung.

Die Abraumbewegung erreichte 1960 149,82 (147,25) Millionen cbm. Die Rohkohlenförderung stieg auf 76,89 (75,65) Millionen Tonnen. An Briketts wurden 12,77 (1,291) Millionen Tonnen hergestellt. Die Stromerzeugung ging auf 1,96 (2,03) Milliarden kWh zurück. Beim Rückgang der Brikettproduktion haben sich Stillegungen zweier Fabriken ausgewirkt. Aus dem gleichen Grunde ging die Stromerzeugung etwas zurück.

Nach Inanspruchnahme von 2 Millionen genehmigten Kapitals hat sich das Grundkapital auf 228 Millionen DM erhöht. Die Erfolgsrechnung nach dem neuen Schema ermöglicht keinen Vergleich mit den Vorjahrszahlen. Auf Grund des Vertrages zwischen dem RWE und den freien Aktionären erhalten diese neun Zehntel der für 1959/60 beschlossenen RWE-Dividende. G a.

*

Bei der Schlesischen Feuerversicherungs-Gesellschaft, Köln, stieg die Prämieneinnahme um 10,8 vH auf 33,4 Mill. DM, wovon auf die Feuerversicherung 29,1 vH, auf die Kraftfahrversicherung 38,7 vH, auf die Transportversicherung 13,7 und auf die übrigen Versicherungszweige 18,5 vH entfallen. Der Schadenverlauf in der Feuerversicherung, der bereits im Vorjahr erstmalig nach vielen Jahren unbefriedigend war, verschlechterte sich nochmals infolge einer Anzahl Großbrände in der Industrie im deutschen Geschäft wie auch im ausländischen Rückversicherungsgeschäft. Es wird eine Dividende von 14 vH und ein Bonus von 2 vH ausgeschüttet. Im laufenden Geschäftsjahr scheint sich der Schadenverlauf trotz eines größeren Industrie-Schadens in der Feuerversicherung bislang günstiger als in den beiden Vorjahren zu entwickeln. Die Prämieneinnahme ist in allen Versicherungszweigen weiter im Anstieg.