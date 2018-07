Schreiende Säuglinge beruhigen sich im Arm der Mutter, weil sie den Herzschlag der Mutter hören – so meint der amerische Psychologe Lee Salk. Es ist die unwahrscheinlichste Erklärung, die man anbieten kann. Ein brüllender und strampelnder Säugling soll die Herztöne vernehmen, wo doch ein konzentrierter, mucksmäuschenstiller Student der Medizin schon viel Mühe hat, sie zu hören? Aber siehe: Herr Salk ging hin, baute ein kleines elektrisches Herzton-Maschinchen, steckte es in ein Plastikköfferchen und schob es den quäkenden Säuglingen in die Wiege. Und er behauptet steif und fest, daß sie daraufhin besser schliefen, weniger schrien, gesund aufwüchsen und glücklicher wären.

Ist das Apparätchen (Kosten: 30 Dollar) ein Geschenk der guten oder der bösen Fee? Fragen wir einmal die Affen! Die Affen nämlich, auf deren Reaktionen mancher Forscher mehr vertraut als auf logos und Metaphysik – sie haben uns schon einige Erfahrungen voraus.

Auf der Primatenversuchsstation der Universität Wisconsin hat man Rhesusäffchen die Mutter weggenommen, sie von Spielgefährten getrennt und künstlich ernährt. Harry F. Harlow, der Experimentator, bot ihnen Mutterersatz an: eine Samtpuppe und eine kalte Drahtpuppe mit Holzkopf, jede mit eingebauter Nährvorrichtung. Natürlich zogen sie die weiche Puppe vor, in deren „Kontaktwärme“ sie sich auch bei Angst schnell beruhigten. So wuchsen die Äffchen ganz normal heran – so schien es wenigstens. Sie sind jetzt vier Jahre alt, munter und kregel. Sie haben alles gelernt, was Affen normalerweise lernen, nur eines nicht: zu lieben. Sie nehmen keine-Notiz vom anderen Geschlecht und lassen sich durch keine Verführungskünste zur Paarung verlocken. Selbst der robuste Sexus ist verkümmert. Wie muß es erst um Eros bestellt sein?

Mag sein, daß eine vielgeplagte Menschenmutter in manchen Augenblicken eine milchspendende Stoffpuppe oder ein Herzschlagköfferchen herbeiwünscht – im Grunde hat sie vor allen Psychologen und besser als alle Verhaltensforscher immer gewußt, was ihr Kind braucht. In der Brutpflege ist der Verhaltenspsychologe nicht Lehrer, sondern Schüler, – Schüler des kleinsten Vogels sogar. Mag man in der Zukunft Surrogate für alles erfinden – für die Mutter gibt es keinen Ersatz.

Thomas Regau