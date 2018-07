Funk

SWF BADEN-BADEN

Dienstag, 25. Juli, das Hörspiel:

Es war ein reizendes Spiel, gerade richtig, um auf dem Balkon mit weit von sich gestreckten Beinen dem schwindenden Sommertag. nachzuträumen. – Leider sind Juliabende heutzutage bitterkalt. Man blieb also im Zimmer.

Den zauberhaften Märchenstoff vom Aschenputtel überzeugend in die Gegenwart zu verpflanzen, braucht eine gute Portion Feinsinn. Rosine, das hinkende Geschöpfchen, baut sich in Tag- und Nachtträumen ihre strahlenden Luftschlösser. Und eines Tages wird alles wahr: Der angebetete Graf François macht dem verschüchterten Seelchen und keiner der aufgeplusterten Stiefschwestern den Heiratsantrag. Da aber nimmt ganz unerwartet die zarte Geschichte eine schlimme Wendung. Rosine stürzt sich aus Verzweiflung über ihren Gehfehler vor ein Auto – aus lauter Liebe wohl. Das Märchen geht weiter: Rosine wird nicht getötet, dafür aber operiert, und sie kann wieder richtig gehen. Daß François dann doch kein richtiger Graf ist – was tut’s.

Das alles ist mit leichter Hand dahingepinselt, will „nur“ quicklebendig unterhalten und ein bißchen angenehme Wehmut bereiten. George Neveux hat durch manch hübschen Einfall das wohlbekannte Märchen zu einer fast neuen Geschichte gemacht. Regisseur Gerd Beermann und seine gutgelaunten Sprecher zeichneten mühelos das heitere Gebilde aus Poesie, Ironie, Sanftheit und Skurrilem nach. H. K.