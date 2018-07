Neu-Delhi, im August

In allen Tempeln und Moscheen Indiens wird zur Zeit für die Gesundheit eines Mannes gebetet, der von allen lebenden Indern neben Nehru wohl eine der stärksten Persönlichkeiten des indischen Freiheitskampfes war und der auch das Gesicht des unabhängigen Indiens entscheidend mitgeformt hat. Staatspräsident Dr. Prasad, den eine heimtückische innere Blutung jetzt mitten aus seiner Arbeit heraus auf das Krankenbett zwang, hatte wenige Tage zuvor noch den neuen deutschen Botschafter Georg Ferdinand Duckwitz zur Überreichung seines Beglaubigungsschreibens empfangen.

Es ist charakteristisch für die Großen aus der alten Garde des indischen Freiheitskampfes, daß sie eigentlich alle bis zum körperlichen Zusammenbruch in den Sielen geblieben sind. Den letzten, der aus dieser Generation starb, den greisen Innenminister Pandit Pant, traf der Schlaganfall, als er sich völlig übermüdet auf die nächste Parlamentssitzung vorbereitete. So wie Pant und auch Nehru hat Prasad seit nahezu fünfzig Jahren sein Leben im Dienst an seinem Volk verbracht und verbraucht.

Der heute 76jährige indische Staatspräsident verzichtete als junger, erfolgreicher Rechtsanwalt auf seine lukrative Praxis und eine hoffnungsvolle Karriere, um sich Gandhis Bewegung des gewaltlosen Widerstandes anzuschließen. Er wurde einer der engsten Mitarbeiter des Mahatma, war mehrere Jahre lang Führer der Kongreßpartei und verbrachte ebenso viele Jahre in den Gefängnissen Britisch-Indiens. Als Vorsitzender der Verfassunggebenden Versammlung war er verantwortlich an der Ausarbeitung des staatsrechtlichen Gefüges für die junge indische Demokratie beteiligt, und in der ersten unabhängigen indischen Regierung wurde ihm das wichtige Amt des Landwirtschafts- und Ernährungsministers übertragen.

Als Indien dann 1950 – nach zwei noch von der englischen Königin ernannten Generalgouverneuren – den ersten indischen Staatspräsidenten wählte, gab es für dieses hohe Amt keinen anderen Kandidaten als Dr. Prasad. In den inzwischen vergangenen elf Jahren war der Präsident zu jeder Stunde das, was sein offizieller Titel „Raschtrapati“ besagt, ein „Vater der Nation“. Sein Amt, zu dem eine aufwendige Repräsentation gehört – steht in einem seltsamen Kontrast zu dem beispiellos bescheidenen Auftreten des Staatspräsidenten, seinem schlichten, grundgütigen Wesen, seiner einfachen Kleidung.

Es war Dr. Prasads lange gehegter Wunsch, daß er im kommenden Frühjahr sein Amt niederlegen und in das kleine Dorf im nordindischen Bihar zurückkehren kann, wo er geboren wurde und wo er seine Kindheit verbrachte. Wenn er seine schwere Krankheit jetzt übersteht, dann wird der erste indische Hausherr im prunkvollen Palast der ehemaligen englischen Vizkönige seinen Lebensabend so einfach und bescheiden und so fromm verbringen wie die indischen Bauern leben.

Auf den glanzvollen Empfängen in den Palastgärten hätte man den Präsidenten leicht mit einem der würdigen Dorfältesten verwechseln können, die zu den Nationalfeiertagen gelegentlich in die Hauptstadt kommen und zu den Empfängen im Raschtrapati Bhavan eingeladen werden. Von den 304 Zimmern des Palastes hat Dr. Prasad persönlich für sich und seine Frau nur zwei Zimmer in Anspruch genommen.

Es ist gerade diese nie verlorengegangene innere Beziehung zum indischen Indien, die Dr. Prasads Persönlichkeit geprägt hat und die ihm im ganzen Lande und in allen Bevölkerungsschichten tiefe Verehrung sichert. Viel stärker als Nehru wurzelt der erste indische Staatspräsident noch ganz in den religiösen Traditionen seines Volkes. Man möchte wünschen, daß die konservativ bewahrende Kraft, die aus diesen starken geistigen Bindungen an das große Vermächtnis der eigenen Vergangenheit wächst, ohne sich – wie Dr. Prasad – den Forderungen der Gegenwart zu verschließen, auch dem fortschrittlichen Indien noch lange erhalten bleibt. H. W. Berg