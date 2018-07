Die Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) in Bad Godesberg, zu deren Aufgaben es gehört, Vorfinanzierungsmittel für die Erfüllung zuerkannter Ansprüche aus dem Lastenausgleich bereitzustellen, mußte sich in den letzten Jahren mehr und mehr bei der Beschaffung der Mittel den wechselnden Bedingungen am Kapitalmarkt anpassen. Dabei wich sie wie andere Kreditnehmer auf Schuldscheindarlehen aus, 1959 im Betrage von 100 Mill. DM und 1960 im Gesamtbetrag von 188,5 Mill. DM (mit Laufzeiten von 5 bis 7 Jahren überwiegend zu 6,5 vH Zins). Als sich zu Beginn des Jahres 1961 eine Erholung am Rentenmarkt abzeichnete, wurde Ende März 1961 eine neue 5,5prozentige Anleihe im Betrage von 150 Mill. DM zu 96,5 begeben.

Die Bank ist weiterhin bestrebt, die Möglichkeiten des Kapitalmarktes zur Vorfinanzierung des Lastenausgleichs auszuschöpfen. Nach dem 13. Gesetz zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 27. Februar 1961 ist eine zusätzliche Möglichkeit der Vorfinanzierung geschaffen worden, da ab 1. April 1961 bei Kreditinstituten verzinsliche Sparguthaben zu Gunsten Entschädigungsberechtigter begründet werden können, wofür den Kreditinstituten Deckungsforderungen gegen den Ausgleichsfonds eingeräumt werden. Die Lastenausgleichsbank soll mit der zentralen Verwaltung, Verzinsung und Tilgung dieser Deckungsforderungen betraut werden.

Im Berichtsjahr 1960 hat die Bank rund 101 000 (i. V. 102 900) Eingliederungsdarlehen im Gesamtbetrag von rund 600 (646) Mill. DM ausgezahlt. Hiervon waren 5200 (6200) Aufbaudarlehen für die gewerbliche Wirtschaft und die freien Berufe mit 69 (79) Mill. DM, 95 500 (96 200) Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau mit 527 (561) Mill. DM und 300 (500) Aufbaudarlehen an kriegssachgeschädigte Landwirte mit rund 4 (6) Mill. DM. In allen drei Darlehensgruppen liegen die Auszahlungen unter dem Vorjahr, weil nach dem LAG Aufbaudarlehen für die gewerbliche Wirtschaft und die freien Berufe nur noch bis 1963 und für die Landwirtschaft und den Wohnungsbau bis 1965 in von Jahr zu Jahr reduziertem Umfang bereitgestellt werden dürfen.

Im Rahmen der verschiedenen Kreditprogramme aus Mitteln des ERP-Sondervermögens hat die Bank im Berichtsjahr 861 (1086) Investitionskredite an gewerbliche Betriebe mit insgesamt rurd 49,9 (62,1) Mill. DM bewilligt. Auch das Eigenkreditgeschäft der Bank hat in den verflossenen zehn Jahren einen beträchtlichen Umfang erreicht. Bis Ende 1960 sind rund 27 600 lang- oder mittelfristige Kredite im Gesamtbetrag von rund 811 Mill. DM bewilligt, refinanziert oder verbürgt worden. Die Kredite und Bürgschaften der Lastenausgleichsbank sind naturgemäß mit einem verhältnismäßig hohen Risiko verknüpft, weil es sie bei den Kreditnehmern ausschließlich um Persc nen bzw. Betriebe handelt, die durch den Krie oder direkte Kriegsfolgen wirtschaftlich Star betroffen sind, deshalb ohne Eigenkapital obe mit schmaler Kapitalbasis wieder begonnen habe und daher bankmäßige Sicherheiten nur in seibegrenztem Umfang stellen können. Dennoc haben dank der günstigen Entwicklung der Wirt schaft und dem Verantwortungsbewußtsein de Kreditnehmer die Ausfälle bisher nur rund 2,3 vH. der Gesamtsumme der Investitions-, Betriebsmit tel- und Umschuldungskredite betragen. Die Ban selbst hatte bisher nur rund 9,4 Mill. DM Aus fälle selbst zu tragen.

Nach Zuführung von 0,74 (unv.) Mill. DM zu den Rückstellungen und von 1,95 (1,59) Mill. zu den Rücklagen, werden aus dem ausgewiesenen Jahresgewinn wieder 4 vH auf 25 Mill. DM Grundkapital verteilt. V. D.