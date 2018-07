Von Heinrich Fischer

Als ich vor Jahren einmal mit dem bekannten englischen Literaturkritiker John Lehmann sachlich und gemessen über neue Bücher sprach und das Werk eines Franzosen über England erwähnte, schlug Lehmann, dieser Inbegriff eines Gentleman, Erziehung und Gesprächspartner vergessend, mit der Faust auf den Tisch und rief aus: „Schon wieder so ein Ausländer, der die englische Seele deuten will!“ Längst habe ich diese faszinierende Bemühung aufgegeben, hoffnungslos wie die Ergründung eines Kreuzworträtsels der Times.

Doch als ich in diesen Julitagen in Winchester war, der Heimstätte einer berühmten Public School, schien es mir, als wäre ich der Lösung um ein weniges nähergekommen. Es war „Eton-Woche“, die Woche des Cricket-Matches Winchester gegen Eton, der Höhepunkt des Jahres. Und nie zuvor habe ich die vielberufene lebendige Tradition so stark empfunden wie in diesen Tagen: die uralten Schulgebäude, umrahmt von modern gepflegten Rasenflächen; Besucher, die tagsüber den zerknitterten Anzug wie einen würdevollen Smoking trugen und am Abend den Smoking wie eine lässige Flanelljacke; in den fünf Meter engen Straßen rund um das College Jaguars, Bentleys, Mercedes, und dazwischen, als Gleiche unter Gleichen, knatternde Autos aus den dreißiger Jahren; ein unausgesprochenes Zeremoniell von Hunderten heiligen Regeln, verbunden mit dem natürlichen Gehaben des Augenblicks, undefinierbare Form und Formlosigkeit, ein starrer Rahmen, in dem Raum war für das bunte, stets wechselnde Mosaikbild jeglicher Persönlichkeit.

Während Eton auf den Spielfeldern einen Sieg errang, gehörten die Abende der Woche den Hausherren. Zur Eröffnung eines neu erbauten College-Theaters wurde von den Schülern ein Stück aufgeführt, das die Geschichte der Schule von ihren Anfängen bis heute historisch darstellte. Eine Schülerakademie also, bei der man schon vor Beginn, beim Lesen des Programms, sanft einschläft? Keineswegs. Es war eine Aufführung von solcher Perfektion, daß Londoner Blätter über die Vorstellung schrieben, sie müsse so rasch wie möglich in der englischen Hauptstadt gezeigt werden. (Was natürlich fast eine Beleidigung war, denn für Schüler und Lehrer hier bedeutet ein Erfolg in Winchester mehr als ein solcher in London.)

Das Stück war für den kontinentalen Betracht ter schon in Form und Stil höchst ungewöhnlich. Es war eine sogenannte „Masque“, eine Art poetischen Versdramas, wie es im 16. und 17. Jahrhundert beliebt war, ein Prunkgemälde im Kostüm, etwa wie Miltons „Comus“, ein Ineinander von dramatischem Ausbruch und reich geschmücktem Tableau. Soweit die Tradition. Nun aber kam mit der Überzeugungskraft einer sorgfältig, geplanten Improvisation das Moderne, das Zeitverbundene, ein Schritt vom Erhabenen ins Humorvolle und der nächste zurück zum Pathos. So wurden zum Beispiel in einer Szene die Gründungsstatuten der Schule, wörtlich aus dem Lateinischen des 14. Jahrhunderts übersetzt, verlesen – ein Chor von Jungen und Lehrern nahm musikalisch die Sätze auf, und in drei Minuten war, ohne daß auch nur ein Wort der alten Regeln geändert wurde, die Bühne erfüllt von der Komik einer Gilbert- und Sullivan-Operette.

Zwei Szenen bleiben vor allen anderen in der Erinnerung haften, ernste Szenen. Eine Revolution der Schüler in den Tagen der Französischen Revolution: ein pedantischer, bösartiger Rektor, der im Lichtkegel wie der leibhaftige Robespierre aussieht, und vor ihm, im Schatten, nur in Umrissen sichtbar, die rebellierenden Schüler, bewaffnet mit Stöcken und Pflastersteinen, zu den Klängen der Marseillaise entschlossen heranstürmend und ängstlich zurückweichend. Und dann, hundertfünfzig Jahre später, vor den Erinnerungsmalen der im Krieg gefallenen Winchesterschüler eine Figur, die im Programm „der Herr in Schwarz“ heißt. In unpathetischen, dringlichen Versen ersucht er, der nicht hierher nach Winchester gehöre, ihn nie, nie wieder einzuladen: eine Personifikation des Krieges, wie sie einfacher und bewegender kaum gedacht werden kann.

Dem Darsteller dieser schwierigen Rolle, bei der das leiseste Ausrutschen ins Sentimentale die Szene „schmeißen“ würde, einem achtzehnjährigen Schüler namens S. C. Boyd, könnte man heute schon eine beträchtliche Karriere als Schauspieler voraussagen. Aber leider wird er, der Tradition von Winchester gemäß, wahrscheinlich als britischer Minister enden.