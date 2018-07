Während die New Yorker Börse in den letzten Tagen neue Höchstkurse meldete – und auch die italienischen, holländischen und französischen Aktien durchaus freundlich tendierten, verfielen die deutschen Papiere nach der kräftigen Erholung zu Beginn der Vorwoche in ihre nun schon, sich über Wochen erstreckende Lethargie zurück. Dennoch wird jeder Börsenbesucher unschwer feststellen können, daß sich auf den Märkten eine Akzentverschiebung ergeben hat. Waren nämlich bis noch vor kurzem die Verkäufer nervös, so ist die Unruhe jetzt auf die Käufer übergegangen, denn im Grunde bezweifelt niemand mehr die „Preiswürdigkeit“ der jetzt erreichten Kurse, wenn von den rein wirtschaftlichen Fakten ausgegangen wird.

Meinungsverschiedenheiten bestehen lediglich in der Beurteilung der Auswirkungen politischer Einflüsse. So spitzt sich alles auf die Frage zu: Werden die Ausländer noch einmal massiert deutsche Aktien auf den Markt werfen? Kommt es aus diesem Grunde zu einem weiteren Kursdruck, dann – das haben sich die Käufer jedenfalls vorgenommen – werden sie die Kursgeschenke gern annehmen und ihre flüssigen Mittel zum Aktienerwerb einsetzen. Sollte deshalb eine neue Schwäche eintreten, so kann sich daraus sehr schnell eine feste Börse entwickeln, weil die Masse der dann zu erwartenden Kaufaufträge erst ausgeführt werden kann, wenn das billige Material bereits vergriffen ist.

Es gibt deshalb Banken, die ihre Kundschaft davor warnen, an „festen“ Börsentagen den Kursen nachzulaufen. Diese Institute gehen davon aus, daß sich ein Wiederanstieg der Kurse nicht in einem Zuge vollziehen wird. Erfahrungsgemäß gibt es immer wieder Konsolidierungspausen, die Zeit für ruhige Anlageerwägungen bringen. Sie sind um so wahrscheinlicher, als nichts darauf hindeutet, daß die Periode politischer Ost-West-Spannungen schon demnächst ihr Ende finden wird. Viele Experten stellen sich deshalb auf mehr oder weniger heftige Kursschwankungen ein.

Auch das ist natürlich eine Spekulation. Sie hat jedoch einiges für sich, um so mehr, wenn man sich an die für diese Situation gültigen „Spielregeln“ hält. Dazu gehört zunächst einmal der Mut, an wirklich schwachen Börsentagen zu kaufen. Es muß der Versuchung widerstanden werden, dann auf noch niedrigere Kurse zu warten. Natürlich nur kaufen, wenn man auch bezahlen kann, denn Käufe auf Kredit sind in dieser Situation doppelt gefährlich. Man muß damit rechnen, eine Weile „schiefliegen“ zu müssen. In einem solchen Falle würden die Kreditkosten den vermutlich nur bescheidenen Gewinn rasch aufzehren. Wer sicher gehen will, legt niemals seinen letzten Pfennig an, sondern hält sich die Möglichkeit des billigen Nachkaufens offen. Das setzt wiederum Gewinnrealisationen voraus, sobald sich Aktien überhaupt mit Nutzen verkaufen lassen. Niemand nimmt in dieser Lage Rücksicht auf die 6monatige Spekulationsfrist. Die Gewinne müssen dann zwar versteuert werden, aber das wird als ein kleineres Übel angesehen als die lange Wartezeit.

Diese Taktik, die ohne Zweifel von vielen Börsenbesuchern zur Zeit befolgt wird, bildet einerseits ein stabilisierendes Element, weil bei Kurseinbrüchen die Kaufneigung wächst; andererseits verhindert sie eine nachhaltige Erholung, da Gewinne sehr rasch realisiert werden. Eine echte Tendenzwende kann deshalb erst dann kommen, wenn die Ausländer, die größtenteils noch über beträchtliche Mittel auf deutschen Konten verfügen, deutsche Aktien wieder als kaufenswert ansehen. So weit ist es jedoch noch nicht. Vorerst richtet sich alle Aufmerksamkeit auf Wall Street, wo man von einer Rüstungs-Hausse spricht und wo das Inflationsgespenst weiter in den Vordergrund gerückt ist. Die feste Tendenz der New Yorker Börse, die doch wohl auf eine Überwindung der allgemeinen Kriegspsychose hindeutet, hat nicht unwesentlich zur Stimmungsbesserung in den deutschen Börsensälen beigetragen. Die amerikanischen Aktienkurse gehen jetzt voran... so meint man. Kurt Wendt