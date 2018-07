Schlimmer als Ratlosigkeit: Selbstzufriedenheit

Zu Beginn darf ich eines klarstellen: Ich habe nicht gegen den Kirchentag, sondern für ihn Stellung genommen – allerdings kritisch. Damit erübrigt sich auch die Erörterung des Einwandes, ich, als Sohn des Kirchentagspräsidenten, sei weniger als andere berechtigt, die heutige Wirklichkeit des Kirchentages an seiner ursprünglichen Intention zu messen. Die meisten Reaktionen auf meinen Artikel lassen sich auf die Formel bringen: „In der Sache sind wir gar nicht so uneinig mit Ihnen, aber warum schreiben Sie jetzt und warum so scharf? Merkten Sie denn nicht, daß Sie auf diese Weise der Kampagne Ulbrichts gegen den Kirchentag Vorschub leisteten?“

Meine Gegenfrage: Wann überhaupt soll denn über den Kirchentag diskutiert werden, wenn nicht anläßlich seiner Veranstaltung? Und weiter: Wie lange sollen wir uns noch das Gesetz des Handelns vom Gegner diktieren lassen und ausgerechnet Ulbricht zuliebe auf Selbstkritik, also auf die Stärkung der eigenen Sache, verzichten? Was ist das für ein Zustand, daß gerade in der Kirche, die doch der Sauerteig der, Gesellschaft sein sollte, die Kritik immer wieder ängstlich zurückgestellt wird und dadurch Erstarrungserscheinungen auftreten, die den Erneuerungswillen des christlichen Glaubens hemmen? Besser wäre es freilich gewesen, wenn der Artikel seinen ursprünglichen, durch die Redaktion veränderten Titel behalten hätte: Kirchentag. – eine Frage an die Kirche.

Was den Inhalt des Artikels betrifft, so sind es vor allem drei Dinge, die mir vorgehalten werden: 1. ich hätte die „Klerikalisierung“ des Kirchentages übertrieben; 2. ich hätte ungerechtfertigt von seiner „Politisierung“ gesprochen; und 3. ich hätte den Kirchentag gegen die verfaßte Kirche auszuspielen versucht.

Was bedeutet Klerikalisierung?

Das Schlagwort „Klerikalisierung“ mißfällt mir selber, wird es doch häufig von jenen verwandt, die die Kirche überhaupt ablehnen oder zumindest leicht entbehren. Aber es bezeichnet einen Sachverhalt, der so offenkundig ist, daß er kaum noch der Beschreibung bedarf. Klerikalisierung ist ihrem Wesen nach ein doppelter Vorgang: ein nach innen gewandter Akt der Bindung aller aus freier Initiative entsprungenen Reformbewegungen in das verfaßte Kirchentum und ein nach außen gewandter Akt der Beeinflussung weltlicher Entscheidungen und Maßnahmen durch kirchliche Amtsträger. Beide Vorgänge stehen in enger Wechselbeziehung: organisiertes Einwirken auf äußere Vorgänge setzt feste innere Strukturen voraus, wie umgekehrt die Straffung eines freien Gefüges sich meist nur unter Hinweis auf äußere Gefahren durchführen läßt. Das letztere scheint ein Hauptproblem der jüngsten deutschen Kirchengeschichte zu sein.

Die Bedrohung der Christenheit durch die totalitären Mächte, erst im Dritten Reich und jetzt im Osten, hat offenbar wesentlich zu ihrer erneuten kirchlichen Institutionalisierung beigetragen. Es wurden Mauern zu ihrem Schutz errichtet, die wie alle Mauern den Weg nach innen und nach außen versperren können. So kam es zu der paradoxen Situation, daß es ausgerechnet der zurückliegende Kirchenkampf und die Rücksichten auf die Landeskirchen der Ostzone sind, die den „Freiwilligkeitskräften“ entgegenwirken. Diese leben auch aus den Erfahrungen der Kampfzeit; und obwohl es den Anschein hat, als könne der Christ im totalitären Staat nur in einer festen kirchlichen Institution „überwintern“, gilt doch der Satz: In der Verfolgung ist das allgemeine Priestertum der Gläubigen neu entdeckt und verwirklicht worden. Ihm sollte sich der Kirchentag nicht nur durch ein allgemeines Bekenntnis zum Laienapostolat, sondern durch praktische Zurüstung des Laien für jede Art des kirchlichen Dienstes verpflichten.