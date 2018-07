Von Walter Jens

Das "Buch des Monats" drohte ein "Buch des Jahres" zu werden. Nach längerer Pause nimmt der Tübinger Altphilologe, Kritiker, Romancier hier seine monatliche Serie von neuem auf mit der Befeuerung, künftig werde, wie einst, der Serien-Titel wieder ganz zu Recht bestehen. Teilweise mag die längere Pause durch die Lektüre von mehr als tausend Seiten Heidegger erklärt sein, deren Frucht nun diejenigen unserer Leser pflücken dürfen, die sich dafür stark genug fühlen. Den anderen zum Trost sei es berichtet: Drei Dokfores der Philosophie haben privatissime gestanden, daß sie mit dem Sein der Seiendheit des Seienden so sehr viel auch nicht anfangen können; publice würden sie ein solches Geständnis ungern ablegen. – Sollte aber Heidegger unbesprochen bleiben, weil der Kreis der Verstehenden natürlich beschränkt ist? Man kann die Frage nicht stellen, ohne sie zu verneinen. Als Gegenstand der nächsten Besprechung von Professor Walter Jens sind Ingeborg Bachmanns Erzählungen vorgesehen.

Während die Literatur-Freunde sechzehn Jahre nach dem Ende des Krieges immer noch auf die Publikation eines Romans warten, der die Bedeutung des "Zauberbergs", der "Schlafwandler" oder des "Schlosses" hätte, dürfen sich die Philosophen glücklich schätzen, nach Blochs "Prinzip Hoffnung" nun ein zweites nicht minder bahnbrechend-monumentales Werk zu besitzen, das gleichfalls einen Markstein in der Geschichte des neuzeitlichen Denkens bezeichnet –

Martin Heidegger: "Nietzsche", 2 Bände; Verlag Günther Neske, Pfullingen; 662 und 492 S., 68,– DM.

Mit dem Erscheinen der Nietzsche-Biographie erhält endlich jene Frage eine Antwort, die Freunde und Gegner des eigenwilligsten Denkers der Moderne seit langem beschäftigt: Was geschah in der Zeit zwischen 1930, als die Epoche der "Sein-und-Zeit"-Paralipomena zu Ende ging, und dem mit dem "Brief über den Humanismus" markierten Neueinsatz? In welcher Weise vollzog sich die oft beschriebene Kehre in Heideggers Denken, jene Wendung, die den Analytiker der Existenz zum Beschwörer der Ek-sistenz machte, der als erster die Leitfrage der europäischen Philosophie – "Was ist das Seiende im Ganzen?" – durch die vergessene Grundfrage "Was aber ist das Sein selbst?" zu überholen suchte, um damit das metaphysische Philosophieren wieder in der Perspektive eines seinsgeschichtlichen Denkens zu sehen.

Nun, die Nietzsche-Analyse gibt eine Antwort auf die Zweifel und Erwägungen; sie berichtigt aber auch alle vorschnellen Interpretationen der "Kehre". "Nietzsche": das ist für Heidegger kein Privat-Schicksal, kein psychologischer Fall und kein Problem, das um des höchst individuellen Schicksals seines Autors willen verfolgt werden möchte; "Nietzsche" ist nur die Figuration, das charakteristische Bild, Ausdruck und Essenz der abendländischen Metaphysik in ihrer letzten Stunde. Im "Willen zur Macht" vollendet sich eine Richtung des Denkens, die zu Platons Zeiten begann.

Nietzsche als radikaler Platoniker, der Denker von Sils Maria als Erbe des Sokrates: das ist einer der kühnsten und folgenreichsten Gedanken der Heideggerschen Analyse, in der man erst tertiär eine Beschreibung des geschichtlichen Nietzsche, sekundär eine Analyse der abendländischen Metaphysik, die in den Turiner Werken gipfelt, primär aber eine Original-Philosophie zu sehen hat, die des Hintergrunds bedarf, um sich selbst desto heller ins Licht zu setzen. (Eine legitime Praktik, wie die Silhouetten-Technik des Romans von Joyce bis Wilder zeigt: Zur Demonstration eigener Probleme verwendet man einen Vorwand.)