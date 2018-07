Von Martin Beheim-Schwarzbach

I

Da ist nun dieser Flora, Paul, den ZEIT-Lesern wohl vertraut: infans terribilis. Er hat eine Menge Sachen in einem sauberen Bande zusammengefaßt, alles Neuheiten, nur weniges, was uns hier schon als Vorprobe ins Auge gestochen hat, ist mit dabei. 174 altmodische Zeichnungen, darstellend private und öffentliche Unglücke, wahre Ereignisse, Fluch und Segen der Technik, Moritaten und sentimentale Szenen sowie auch besinnliche, tiefsinnige oder phantastische Darbietungen, alles in feinster Strichmanier zum besten gegeben –

Paul Flora: „Der Zahn der Zeit“; Diogenes-Verlag, Zürich; 157 S., 32,– DM.

Was machen wir mit ihm? Teilen wir ihn zuvorderst in römische Ziffern ein, um Zeit zu gewinnen, unsere Verdutzung zu mildern und Ordnung in die Verwirrung unserer Gefühle zu bringen.

II.

Der Mann verdutzt einen baß und stört einen bei der Erteilung besonnener Zensuren. Die Beurteilung eines so frechen Kunstwerkes erfordert ohnehin mehr Reife als irgendeiner sie hat Wie der Titelbegriff „Zahn“ schon andeutet, nagt er an etwas, und nicht nur an der Zeit. Er benagt einem zunächst die Hochstimmung, die man sich im Umgang mit der Gegenwart, namentlich ihren Behörden und anderen Absurditäten, erworben hat. Er zersetzt, das ist es. Er zersetzt einem die Freude an der Idiotie der Epoche, indem er den wehmütigen Blick zurücklenkt in die gute alte Zeit, in der die Luftpioniere sich noch wie Fledermäuse gebärdeten, die Soldaten mit Tschakos verheizt wurden und die Damen als Hüte tüllene Wagenräder trugen. Wie lieb gewinnt man sie doch unter Floras zärtlichen Strichen, wie behaglich rührt man in seiner Tasse Kaffee, während die Eisenbahn, Seite 25, durch den Gare Montparnasse bricht. Wie kleidsam läßt er die schmücken Trachten der k.u.k. Offiziere, wie zweckmäßig die Automobile und Lokomotiven, wie anmutig die Fürsten, Wüstlinge, Huren und Faune alten Schlages erscheinen. Fürwahr ein herzbewegendes Loblied auf das ehrwürdig Vergangene, obzwar als solches auch wieder eine Attacke auf unsere Lachmuskulatur und schwer zu verkraften, ohne seelischen Schaden zu nehmen. Namentlich die Idylle auf Seite 147 „Als der Großvater auf die Großmutter schoß“ ist ein Beispiel dafür, wie naheFlora uns die gute alte Zeit, wie benagt auch immer, zu bringen weiß.