Es hat durchaus seine Vorteile, kein „gewöhnlicher“ Aktionär, sondern eine aktienbesitzende Kommune zu sein. Sie darf – wie jetzt das Beispiel Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW), Dortmund, zeigt – sicher sein, daß ihre Finanzkraft bei einer Kapitalerhöhung ihres Unternehmens nicht zu sehr strapaziert wird. VEW bietet ihren Aktionären – das Kapital befindet sich ausschließlich in Händen von Kommunen – jetzt einen einfallreichen Modus für eine Kapitalaufstockung um 98 auf 280 Mill. DM, der zwar nicht unbedingt den Vorzug hat, einfach zu sein, der aber bereits von den Anteilseignern mit Freuden akzeptiert worden ist. Die Kapitalerhöhung soll in zwei Etappen vor sich gehen. In der ersten Stufe werden aus der gesetzlichen Rücklage 28 Mill. DM umgewandelt; danach wird das VEW-Kapital 210 Mill. DM betragen. Die neuen Berichtigungsaktien, die im Verhältnis 13:2 bezogen werden können, nehmen bereits am Gewinn des Geschäftsjahres 1960 teil.

Für die zweite Etappe verbleibt dann noch eine Aufstockung um 70 Mill. DM. Den Aktionären werden die jungen Aktien im Verhältnis 13:5 zu pari angeboten, mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 1961, soweit eingezahlt.

Für die Finanzierung der Zeichnungsbeträge hat die rücksichtsvolle VEW-Verwaltung an drei Quellen gedacht: Es sollen

1. der sogenannte Kapitalansammlungsfonds der Aktionäre, das sind angesparte Dividendenteile früherer Jahre, in Anspruch genommen werden;

2. die Dividende und der übliche Gewinn des Geschäftsjahres 1960 und

3. sind auch noch die Dividenden der Jahre 1961 und 1962 vorgesehen, falls der noch verbleibende Restbetrag nicht in bar gezahlt wird. Der Kapitalansammlungsfonds aus früheren Jahren umfaßt 13,1 Mill. DM, die bisher als Darlehen in dem Unternehmen gearbeitet haben. Die stärkste Stütze für die VEW-Aktionäre ist aber ohne Zweifel die Ausschüttung des Berichtsjahres, die ganz auf die Erfordernisse der Kapitalerhöhung ausgerichtet ist. Sie geht, wie die Verwaltung ausdrücklich betont, erheblich über den Rahmen dessen, der sich aus einer tatsächlichen Verbesserung des wirtschaftlichen Ergebnisses ergibt, hinaus. VEW zahlt eine Dividende von 12 vH auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 210 Mill. DM. Davon erhalten die Aktionäre in bar nur 7 vH auf das alte Kapital von 182 Mill. DM. Darüber hinaus wird eine Sonderausschüttung für die Kapitalerhöhung, die sich auf eine Entnahme von 8,7 Mill. DM aus der freien Rücklage mitstützt, von 20 Mill. DM vorgenommen. Nach Durchführung dieser Transaktionen wird das eingezahlte Kapital 253,5 Mill. DM ausmachen. Wenn diese durchaus handfesten Krücken den Aktionären noch nicht ausreichen, um, nunmehr die Resteinzahlung von 26,5 Mill. DM in bar zu bewältigen, müssen noch die Gewinne des laufenden und des nächsten Jahres mit herangezogen werden, so daß das Unternehmen endlich am Tage der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 1962 beschließt, über ein voll eingezahltes Grundkapital von 280 Millionen DM verfügt.

Die gesetzlichen Finanzierungsmittel, die das Unternehmen auf diesem Wege erhält, halten sich mit insgesamt 61,3 Mill. DM in einem bescheidenen Rahmen. Aber nach den gegebenen Erläuterungen kommt es der Dortmunder Verwaltung in erster Linie darauf an, „durch eine ausgewogene Kapitalstruktur das notwendige Maß an Kreditwürdigkeit zu erhalten, die eine weiterhin reibungslose Aufnahme der noch erforderlichen Fremdmittel gewährleistet“. Zusätzliche Fremdmittel wird dieser große Stromerzeuger in den nächsten Jahren in ansehnlichem Umfange gebrauchen; denn die Investitionspläne sind kräftig aufgestockt worden. Schon im vorigen Jahr war von einem Rekordprogramm für die nächsten fünf Jahre die Rede, doch die damals genannte Summe von 750 Mill. DM ist bereits wieder überholt. Das Ausbauprogramm bis 1965 ist auf eine runde Milliarde DM erhöht worden.