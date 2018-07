Inhalt Seite 1 — Viel Fassade und nichts dahinter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Manfred Sack

Es ist Übung geworden, auch in künstlerischen Dingen "Bilanz zu ziehen" oder "Inventur zu machen". "Stolze Bilanz" hört sich gut an. Angewandt auf das ebenso umfangreiche wie schwere Buch

"Planen und Bauen im neuen Deutschland", herausgegeben vom Bund Deutscher Architekten, dem Deutschen Architekten- und Ingenieurverband und dem Bund Deutscher Garten- und Landschaftsarchitekten; Westdeutscher Verlag, Köln-Opladen; 654 S., 96,– DM

ist man im Zweifel, ob es nicht besser gewesen wäre, einfach Gutes und Schlechtes gegenüberzustellen, als eine Auswahl von Gutem (und vermeintlich Gutem) ohne jeden Elan darzubieten.

Es ist ein stattlicher Band, der das im Bilde zeigt, was in den Jahren 1950 bis 1960 gebaut worden ist und – wie die Herausgeber meinen – "heute Anspruch auf Anerkennung und Beachtung erheben kann". Alois Giefer, Franz Sales Meyer und Joachim Beinlich, denen die größte Mühe bei dieser Sammlung zuzuschreiben ist, waren sich des Risikos bewußt, das eine Auswahl nun einmal bedingt, und es wäre ungerecht, sie des einen oder anderen Mißgriffs oder einer Auslassung zu zeihen. Was man ihnen ankreiden muß, ist etwas anderes.

Architektur ist gemeinhin – wer in diesem Buche blättert, muß es auch annehmen – die dem Auge unmittelbar sichtbare Erscheinungsform von etwas Erbautem. Gewiß, eine Brücke, eine Straße, ein Garten lassen, abgebildet, immerhin ahnen, ob sich ihre stilistische Form auch unter ihren Benutzern praktisch bewährt, ob sie "funktionieren". Eine Abbildung enthüllt, wenn nicht alles, so doch viel. Auf der Photographie eines Hauses, eines Postamtes, eines Verwaltungsgebäudes, einer Kirche, einer Bibliothek indessen erkennt man nur ein paar äußere oder innere Fassaden – eben das, was landläufig "Architektur" ist.

Aber genügt das? Als sich vor drei Jahren ein Preisgericht erlauchter und weithin berühmter Architekten daranmachte, unter dreihundert Einsendungen den besten Entwurf für ein Einfamilienhaus zu finden, fiel mir die Besessenheit auf, mit der die Schritte zwischen Wohnzimmer und WC gemessen, die wirtschaftliche Anlage der Installationen geprüft, die logische Gruppierung der Räume untersucht wurde. Kein Wort über das, was sich einst dem Spaziergänger als fertiges Haus von außen darbieten würde, über das Äußere, die Fassade. "Das wird schon gut sein", sagte der eine; "nur Rundbögen machen mich wild", erwiderte ein anderer, und ein dritter bekannte: "Darauf kommt es doch in der Hauptsache gar nicht an."