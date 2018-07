Mittelstand schiebt Wettbewerbs-Grundsätze auf das tote Geleis

Von Volkmar Muthesius

Man stößt hier wieder einmal auf die in der Mittelstandsdiskussion merkwürdigerweise sehr oft anzutreffende Verleugnung von kardinalen Grundsätzen der Marktwirtschaft. Zu diesen Kardinalprinzipien gehört die Anerkennung und Würdigung des inneren Zusammenhangs zwischen Leistung und Wettbewerbserfolg. Welchen Sinn soll denn der Wettbewerb überhaupt haben, wenn nicht den, daß der Tüchtigere seine Produktion und seinen Umsatz überproportional steigert, daß er größere geschäftliche Erfolge erzielt als seine Konkurrenten, und daß er demzufolge auch sein Unternehmen in stärkerem Maße auszubauen vermag? Die Werbung ist dabei nur eines unter mehreren Instrumenten zur Verwirklichung des jedem aktiven Unternehmer innewohnenden Dranges nach Steigerung seiner Wirkungsmöglichkeiten.

10 Prozent „Exklusivwerbung“

Wenden wir uns zuerst einigen Einzelfragen zu, die in dem „Diskussionsbeitrag zum Konzentrationsproblem“ angeschnitten werden, als welcher die Schrift des Instituts für Mittelstandsforschung auftritt. Die Begriffe der „Großwerbung“ und der Werbung mit „exklusiven“ Werbemitteln spielen darin eine besondere Rolle. Unter exklusiven Werbemitteln wird hauptsächlich die Fernsehwerbung verstanden. Schon diese Begriffsbildung ist problematisch. Es sind bereits heute keineswegs ausschließlich große und finanzstarke Unternehmen, die sich der Fernsehwerbung bedienen; erst recht kann keine Rede davon sein, daß die Mittel- und Kleinbetriebe von der Fernsehwerbung prinzipiell ausgeschlossen seien.

Im übrigen wird die Bedeutung des Werbemittels „Fernsehen“ offensichtlich stark überschätzt. Noch immer ist das Inserat in Zeitungen und Zeitschriften das bei weitem wichtigste Werbe-Instrument, und zwar nach den Kosten gerechnet mit 80 bis 90 vH des gesamten Werbeaufwandes; auf die Fernsehwerbung entfällt nur ein Anteil von etwas über einem Zehntel des Werbeaufwandes.

Was den Begriff der „Großwerbung“ anbelangt, so hat das Mittelstandsinstitut darauf verzichtet, eine exakte Definition zu geben. Man darf aber annehmen, daß das Mittelstandsinstitut als Großwerbung jeden Werbeaufwand betrachtet wissen will, der den Betrag von 500 000 DM überschreitet.