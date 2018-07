Der deutsche Weg zum Judenmord

Aufgabe des Eichmann-Prozesses war es, herauszufinden, welche Verbrechen Eichmann begangen hatte oder für welche er verantwortlich war. Hier soll versucht werden, herauszufinden, wie es möglich war, daß er, daß andere solche Verbrechen begehen konnten.

– Dies ist. kein Versuch, Eichmann zu entschuldigen; es gibt keine Entschuldigung. Dies ist ein Versuch, Eichmann zu erklären, vor allem zu klären, wie es möglich war, daß Eichmann möglich wurde.

Die Korrespondenten in Jerusalem – und Wohl auch die Richter – schienen einigermaßen verloren in dem Wirrwarr der ungeheuren Nazi-Bürokratie. Welches der unzähligen Ämter war für was zuständig? Welche Befehle wurden von welchem Amt an welche Stelle weitergeleitet, um diese Zuständigkeit zu dekretieren?

Hier soll uns die Zuständigkeit der Menschen interessieren. Von wo bis wohin mußten Menschen „weitergeleitet“ werden, um für das, was sie taten – oder zuließen – zuständig zu werden?

Ein einzelner, sozusagen auf sich gestellter Mörder kann stets durch sich selbst erklärt werden: durch seine Veranlagung, durch sein Vorleben, seine Motive. Wie aber sind Zehntausende von Mördern zu erklären, denen nicht an der Wiege gesungen wurde, daß sie einmal zu Mördern werden würden, die auch einen großen Teil ihres Lebens gelebt hatten, ohne es zu werden? Wie zu erklären ist die viel größere Anzahl von Mitwissern? Wie die unendlich große Zahl derer, die nichts mußten, weil sie nichts wissen wollten?

Es gibt nur eine Erklärung, wenn man die, daß plötzlich Menschen ohne jede Veranlassung zu wilden Tieren werden, nicht gelten läßt: die Täter, die Mitwisser, die Nichtwissen aus freiem Willen waren überzeugt, daß das, was geschah, „gar nicht so schlimm“ sei; daß es sich weniger um Verbrechen als vielmehr um das Verrichten einer vielleicht unangenehmen Pflicht handelte.