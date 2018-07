Ruhige Preisentwicklung

Nach dem letzten Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums dauert die „ruhige Preisentwicklung“ an. Neben der Verminderung der konjunkturellen Spannungen hat nach Meinung des BWM der Rückgang der Einfuhrpreise (DM-Aufwertung) einen stabilisierenden Einfluß ausgeübt. Da die industriellen Erzeugerpreise auf vielen Gebieten ihre seit März leicht rückläufige Tendenz weiter fortsetzen, hat sich auch der Auftragseingang – in Erwartung fallender Preise – abgeschwächt.

Kleinwagen-Produktion rückläufig

Von Januar bis Juni 1961 sind 1 136 745 Kraftwagen und Zugmaschinen in der Bundesrepublik hergestellt worden. Der Zuwachs von 91 918 Fahrzeugen gegenüber dem ersten Halbjahr 1960 war nur knapp halb so groß wie in der Vergleichszeit 1960 zu 1959, als er 212 961 betrug. – Im Vergleich zur Vorjahrszeit wurden um 7 vH weniger Personenwagen mit einem Hubraum bis zu 1 Liter hergestellt. Dagegen erhöhte sich die Produktion von Wagen über 1 bis 2 Liter um 11 vH und in der Klasse über 2 Liter um 17 vH. Der Automobil-Export war mit 549 787 um 11,8 vH höher als in den Monaten Januar bis Juni 1960 (491 771).

„Wir fordern mehr Arbeit...“

Die Betriebe, die ausländische Arbeiter beschäftigen, klagen in zunehmendem Maße darüber, daß es mit den Ausländern häufig deshalb zu Unmöglichkeiten kommt, weil diese keine Gelegenheit haben, Mehrarbeit zu leisten. Bei der Bundesbahndirektion in Kassel streikten kürzlich 50 italienische Arbeiter, weil die tariflich festgesetzte 45-Stunden-Woche ihnen zu wenig war; sie wollten eine 50-Stunden-Woche erzwingen ...

Marke „Zeran“