Besuch bei den Borgward-Werken und den auf die Straße gesetzten Borgward-Arbeitern

Von Walter Gong

Die reichste Stadt Deutschlands ist heute Bremen. Sie hat 16 000 Arbeiter zu vergeben, durch die Borgward-Pleite jählings, aber nicht unerwartet, freigeworden. Ganz Wirtschaftswunderdeutschland giert nach ihnen, auch und sogar das befreundete Ausland. Ob sich aber die 16 000 – oder die Hälfte davon – überhaupt in Bewegung setzen, um in Wuppertal oder Bern glücklicher werden zu wollen, als sie es in Bremen waren (und da waren sie sehr glücklich!), das steht noch dahin. Denn von einer Panik der Arbeitssuche, von einer Depression, durch die plötzliche. Arbeitslosigkeit hervorgerufen, von einer auch nur im geringsten erkennbaren Existenzangst ist in Bremen wahrhaftig nichts zu spüren.

Der Bremer Arbeiter – durch Borgwards seit langem erwarteten Zusammenbruch mit freundlichen Worten (und zwei- bis dreiwöchigem Lohn) auf die Straße gesetzt – hat nicht die geringste Ähnlichkeit mit den verhärmten Gestalten, die in so fernliegenden Zeiten der 29–30er Jahre, um das Morgen ihrer Familie bangend, stempeln gingen. Heutzutage stempelt man nicht. Heutzutage empfängt man lukrative Angebote und sucht sich aus, was einem zusagt. Und wenn einem nichts zusagt, dann wartet man eben ab.

Die deutsche Presse landauf und landab lobte mit artigen Worten die „Disziplin“ der Borgward-Arbeiter bei der letzten Lohnauszahlung, für die immerhin 10 Mill. DM aufgebracht wurden.

Was heißt hier Disziplin

Selbst in diesem sehr ruhigen Bremen, in dem Bürgersinn schon immer überwog, hatte die Polizei mit dem Allerschlimmsten gerechnet und Alarmbereitschaften in Nebenstraßen des Sebaldsbrücker Werkes geparkt. Nachher waren alle hell begeistert, daß die Kommunisten nicht zum Zuge gekommen waren und auch die zugewanderten Bremer Arbeiter einander nicht zum Aufruhr aufgehetzt hatten! „Disziplin“, sagt mürrisch ein höherer Angestellter der Werke, der sein Gehalt noch nicht bekommen hat (denn er ist Angestellter), „was heißt hier schon Disziplin? Die Leute gingen strahlenden Gesichts von dannen, denn so viel Bargeld haben sie noch nie gesehen. Drei Wochenlöhne auf der Hand? Da leben sie erst mal gut davon“.