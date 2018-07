Inhalt Seite 1 — 25000 Segelflieger Seite 2 Auf einer Seite lesen

gibt es gegenwärtig in der Bundesrepublik. Sie gehören etwa 1000 Vereinen an, denen 656 Fluggelände und rund 2000 Flugzeuge zur Verfügung stehen. Wie in ihrer „Pionierzeit“ bauen die Vereine ihre „Vögel“ zum Teil noch selbst, doch gibt es mehrere Werke, die Segelflugzeuge für 7000 bis 10 000 Mark serienweise bauen.

Die sechs deutschen Segelflugschulen liegen auf der Wasserkuppe, auf Juist, in Oerlinghausen, Hornberg, Unterwössen und auf dem Feuerstein.

Die Ausbildung bis zum Luftfahrerschein Klasse I, der ersten amtlichen Lizenz, dauert etwa vier bis sechs Wochen; ein vierzehntägiger Lehrgang kostet mit Schulung, Unterbringung und Verpflegung ungefähr 400 Mark. Die Vorstufen zum Luftfahrerschein I, der nach drei Stunden Alleinflug und 25 Starts sowie einer praktischen, theoretischen und ärztlichen Prüfung erworben wird, sind die A-Prüfung (ein Alleinflug), B-Prüfung (drei Alleinflüge) und C-Prüfung (Alleinflugzeit 120 Minuten).

Rekorde im Segelfliegen

Streckenrekord (Einsitzer): 861 km

Streckenrekord (Mehrsitzer): 830 km

Höhenrekord (Einsitzer): 14 102 m