Von Rudolf Hagelstange

Rudolf Hagelstanges neues Buch handelt vom Sport. DerTitel: „Römisches Olympia – Kaleidoskop eines Weltfestes Es wird in diesen Tagen bei Piper in München erscheinen. Als Vor-Abdruck bringen wir einen Auszug aus dem Kapitel über die Turnwettkämpfe in den Caracallathermen, das im Hinblick auf die Auseinandersetzungen bei der III. Gymnaestrada in Stuttgart besonders aktuell erscheint.

Jede Sportart hat ihre besondere Szenerie. Die Boxer brauchen ihren Ring, die Ringer ihre Matte, die Fechter ihren Fechtboden usw. Die Kampfrichter sitzen, stehen oder bewegen sich in gleicher Höhe rund um die Kampfbühne, damit sie alles gut verfolgen können. Nur bei den Turnern haben sie sich gewissermaßen unter den Bühnenspiegel zurückgezogen – etwa auf jene Position, die eine Souffleuse beim Schauspiel einnimmt. Eine Art Schützengrabensystem umzieht den Schauplatz, und an zwei Stellen ist der Graben sogar etliche Meter weit in die Bühne selbst vorgetrieben. Und in diesen Gräben sitzen sie, die „Unbestechlichen“ – Damen wie Herren – schreiben auf ein Zettelchen ihre 7,80 oder 8,90 oder 9,60, reichen das Zettelchen dem hübsch gekleideten Backfisch italienischer Provenienz, und der hält dann an einem Stab das schicksalträchtige Täfelchen in die Höhe. Nach oben gibt es dabei mehr Übereinstimmung als nach unten. Aber die schlechteste Note, selbst wenn sie ganz für sich steht, hat größeren Einfluß auf das Endergebnis als drei gleichlautende gute – obwohl man sie nicht gelten läßt. Denn: sie bestimmt gewissermaßen den mittleren Pegelstand. So kann ein parteiischer Punktrichter praktisch durch zielsichere Unterbewertung einen verdienten Olympiasieg nicht nur verhindern, sondern – bei der heute erreichten Leistungsdichte – erwirken, daß aus Nummer eins eine Numero fünf wird. Das sollte an sich nicht vorkommen. Aber auch Punktrichter sind Menschen, und am Verhängnisvollsten ist es, wenn die Menschen Patrioten sein wollen, und am schrecklichsten ist es, wenn die Patrioten weltanschauliche Funktionäre sind – oder sein zu müssen glauben. Man kann so viel palavern wie man will gegen den Rekordbetrieb. Wo eine Leistung meßbar ist, gibt es keinen Ärger und keinen Gram – das Ergebnis, die Plazierung sind korrekt. –

Vor einem leicht verstimmten Klavier sitzt erwartungsvoll eine reifere Dame, möglicherweise eine Studienrätin, die Musik, Turnen und Erdkunde unterrichtet.

Der Einmarsch der Mannschaften Zu den klirrenden Marschrhythmen der Studienrätin deckt merkwürdige Gegensätze auf. Der Turnertyp hat sich verjüngt, modernisiert. Lediglich die deutsche Mannschaft erinnerte in einzelnen Exemplaren noch an den alten Typ – wie man überhaupt den Verdacht nicht ganz abweisen kann, daß das deutsche Turnen ein wenig den Anschluß verpaßt hat an die internationale Entwicklung, wohingegen die Vereinigten Staaten zum Beispiel mit einer Mannschaft aufwarteten, die sowohl im Typ und Stil wie auch hinsichtlich des Leistungsniveaus einen vorzüglichen, „fortschrittlichen“ Eindruck machte, obwohl die Yankees von ihrer Natur und ihrem Temperament her doch viel weniger für das Geräteturnen prädestiniert scheinen als die Urenkel von Jahn und Guts Muths. Auf jeden Fall wird das Mutterland des Turnens viel Arbeit und viel Initiative aufwenden müssen, um verlorenen Boden zurückzugewinnen. Denn was von dem Verhältnis zu den Amerikanern gesagt Verden kann, trifft in verschärftem Maße zu, zieht man die Italiener, die Russen oder gar die überragenden Japaner zum Vergleiche heran.

Der Nachmittag, an dem die Frauen – jeweils die sechs besten jeder Übung des Mannschaftsturnens – um die Medaillen in den Einzelwettbewerben kämpften, hatte so viele Besucher angelockt, daß es zu lebensgefährlichem Gedränge an den Eingängen kam. Es war, als fühlten die Leute, daß ihnen etwas Außerordentliches entgehen würde, falls sie – aus unersichtlichen Gründen – nicht in den Genuß der erworbenen Karte kämen.

Die Atmosphäre war jetzt natürlicher, gelöster. Sie schien auch gänzlich frei von nationaler Leidenschaft. Die Italiener, die bei gewissen Anlässen und Gelegenheiten eine tumultuöse Parteinahme zeigten, hatten keine Landsmännin unter den Teilnehmerinnen. Der Osten war unter sich – geographisch genommen. Politisch war er nur zweimal durch die Japanerin Ikeda in seiner Geschlossenheit beeinträchtigt, eine kleinere, etwas untersetzte, aber graziöse Person. Sonst waren Russinnen, Tschechinnen, Rumäninnen unter sich.