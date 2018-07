Das ständige Auf und Ab der deutschen Aktienkurse ist das Ergebnis politischer Spekulationen. Gelegentliche Versuche, das reduzierte Kursniveau auch mit wirtschaftlichen Fakten rechtfertigen zu wollen, stoßen in der Regel auf ein mitleidiges Lächeln, obgleich nun auch das Bundeswirtschaftsministerium nicht mehr umhin kann, von einem Abbau der konjunkturellen Überhitzungserscheinungen zu sprechen. Das heißt nicht, daß die Anlageabteilungen der großen Kapitalsammelstellen und der Investment-Gesellschaften die Veränderung des wirtschaftlichen Klimas außer acht lassen. Hier macht man sich sehr wohl Gedanken darüber, wie sich die verschiedenen Industrien in einem um England vergrößerten Gemeinsamen Markt entwickeln werden – um nur ein Beispiel zu nennen. Aber die Masse der eigentlichen Börsianer segelt weiterhin im stürmischen Fahrwasser der Tagespolitik.

"Nur Chruschtschow kann in diesen Wochen mit Erfolg an den deutschen Börsen spekulieren!" Dieser Ausspruch eines verzweifelten Bankmannes hat ohne Zweifel seine Berechtigung. Denn es gibt zur Zeit niemanden auf der Welt, auf dessen Handlungen die deutsche Börse schneller und akzentuierter reagiert. Die Hoffnungen, daß sich die politischen Faktoren allmählich abnutzen werden, haben sich bislang kaum erfüllt. Immerhin sind die Kurspropheten so optimistisch geworden, daß sie im Augenblick eine Rückkehr zu den Tiefstkursen des Juli für wenig wahrscheinlich halten. Aber von einem Wiederanstieg zu den alten Höchstkursen ist keine Rede mehr. "Schwankungen auf höherem Niveau" – so lautet die vorsichtige Prognose. Dabei meint man, daß die Auswirkungen der Berlin-Verhandlungen in den heutigen Kursen bereits enthalten sind. Stillschweigend wird unterstellt, daß Verhandlungen Konzessionen beider Seiten bedeuten.

An Gewicht gewonnen hat – wenn bislang auch noch unmerklich – der Rüstungsgesichtspunkt. Es gilt als sicher, daß der Rüstungsetat nach den Bundestagswahlen revidiert werden wird. Ein großer Teil der wachsenden Julius-Türme des Bundes dürfte für zusätzliche Rüstungsausgaben verwendet werden. Wenn auch ein erheblicher Teil dieser Summen für Waffen- und Material-Käufe im Ausland benutzt werden dürfte, so glaubt man, daß sich bei zunehmender Konjunkturberuhigung die deutsche Industrie mehr als bisher um Rüstungsaufträge bemühen wird. Der nicht nur auf kurzfristige Kursgewinne spekulierende Teil des Berufshandels versucht deshalb zur Zeit, solche Gesellschaften ausfindig zu machen, die von einer "Rüstungs-Hausse" profitieren könnten. Zunächst werden sie in erster Linie im Bereich der Elektro- und Fahrzeug-Industrie gesucht.

Daß man sich in der zweiten Jahreshälfte bereits Gedanken über die Dividenden des laufenden Geschäftsjahres macht, ist üblich. Dabei scheint man davon auszugehen, daß die Welle allgemeiner Dividendensteigerungen vorüber ist. Man rechnet zwar bei zahlreichen Unternehmen noch mit höheren Ausschüttungen, aber die Zeit, in der die Dividenden kontinuierlich stiegen, dürfte zunächst einmal der Vergangenheit angehören. Nicht dagegen die Ausgabe weiterer Berichtigungsaktien und die Gewährung "günstiger" Bezugsrechte. Damit kann man wahrscheinlich dort rechnen, wo die Dividenden jetzt eine Höhe erreicht haben, die aus optischen Gründen nicht gern übersprungen wird. Das ist beispielsweise bei den Bank-Aktien der Fall. Das Geschäft der Banken war bislang sehr gut. Es wird aber kein neues Rekordjahr geben. Soviel glaubt man heute schon sagen zu können. Die ersten Prognosen für die Bankdividenden 1961 lauten deshalb: Wieder 16vH! Ob sie erneut mit Pari-Bezugsrechten gewürzt werden, kann man schwer voraussagen. Vielleicht wird ein Jahr überschlagen.

Aber – wie gesagt – das sind Überlegungen am Rande. Vorerst wird die Aktientendenz allein von der Politik bestimmt. Kurt Wendt