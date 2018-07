Inhalt Seite 1 — Anzeige im Schnellverfahren Seite 2 Auf einer Seite lesen

K-a, Frankfurt

Die Frankfurter Verkehrspolizei hat ein interessantes Experiment angestellt. Die Hauptbetroffenen dieses Experimentes sind die Verkehrssünder, und zwar solche, die beinahe einen Unfall verursacht oder sich geringfügiger Delikte schuldig gemacht haben. Diese kleinen Sünder sind nach Ansicht der Polizei zu oft durch die Maschen geschlüpft. Für sie hat man die „Kurzanzeige“ erfunden – eine Erfindung, die sich nach Ansicht der Frankfurter Polizei wohl bewährt hat.

Am Rosenmontag hatte man die Kurzanzeige, einen Vordruck, auf dem der Polizeibeamte nur noch die wesentlichen Punkte des verkehrswidrigen Verhaltens anzukreuzen brauchte, zum erstenmal benutzt. Der Vordruck war das Ergebnis langwieriger Beratungen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft der Polizeichefs der Bundesrepublik“, deren Vorsitzender der Chef der Frankfurter Polizei, Dr. Littmann, ist. Diese Herren hatten sich immer wieder darüber beklagt, daß viele kleine Verkehrssünder straflos ausgingen, weil die Polizisten die komplizierten Schreibarbeiten scheuten.

Ein Verkehrsdelikt einwandfrei festzustellen und verständlich darzustellen, sei ja auch gar nicht so einfach, überlegte man. Von der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit des Beamten aber hänge es oft ab, ob die Gerichte den Fall weiterverfolgen. Wenn immer wieder die gleichen Delikte wegen Geringfügigkeit nicht behandelt würden, sei das nicht im Sinne der um Abschreckung bemühten Polizei. „Die meisten unserer Beamten können ja nicht einmal richtig Maschine schreiben und tippen auf dem Revier mühsam mit zwei Fingern ihren Bericht zusammen“, meinte Littmann.

Die Arbeitsgemeinschaft machte sich eine Untersuchung westdeutscher Versicherungsexperten zunutze, die über 100 000 Anträge auf Schadensersatz zu einem Katalog typischer und häufiger Unfallursachen verarbeitet hatten: Vorfahrtverletzung, falsches Überholen, Rückwärtsfahren, plötzliche Richtungsänderung, zu dichtes Auffahren, Geschwindigkeitsüberschreitung, Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot, Übersehen von Verkehrszeichen.

Aus dieser „Acht-Sünden-Kartei“ und einem in Amerika seit langem benutzten Anzeigenvordruck wurde die deutsche Kurzanzeige geboren. Ihr größter Vorzug in den Augen der Polizei: jedes Delikt kann an Ort und Stelle „anklagereif“ zu Protokoll genommen werden, der Betroffene kann sich sofort dazu äußern, Gedächtnislücken werden ausgeschaltet.

Der Autofahrer erhält den Durchschlag der Anzeige mit der Weisung, ihn binnen sieben Tagen samt seiner eventuellen Einwände an das Polizeipräsidium einzusenden. Von dort aus gehen beide Dokumente automatisch an das Amtsgericht. Den Gerichten bleibt es aber – wie bisher – überlassen, ob und in welcher Form es den Fall weiterverfolgen will. (In Amerika dagegen kann jeder Polizist den Ertappten an Ort und Stelle bestrafen oder selbst zum Richter schicken.) Immerhin bekommt so der Richter einen übersichtlich dargestellten Fall und muß sich nicht mehr mit einer umständlichen, womöglich schlecht leserlichen Darstellung abquälen.