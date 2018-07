Inhalt Seite 1 — Demontage der Wirklichkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rudolf Hartung

Ein literarisches Meisterwerk, das man mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem Erscheinen zum ersten Male liest, setzt den Kritiker in einige Verlegenheit. Eine Aura von Ruhm umgibt das Buch, von dessen Autor man bis vor kurzem keinerlei Ahnung hatte, und man zögert begreiflicherweise, ein schon längst bestätigtes Dasein nachträglich zu feiern – als Kritiker kommt man nicht gern mit einer bescheidenen Eule nach Athen.

Im vorliegenden Falle käme noch hinzu, daß dieses Meisterwerk ein höchst ungewöhnlicher experimenteller Roman ist, und das heißt: das Meisterwerk sieht gar nicht wie ein solches aus. Der Autor selbst war sich bei der Niederschrift über diesen Sachverhalt durchaus im klaren. „Es wäre auch festzustellen“, so schreibt er in dem Roman über sein eigenes Produkt, „zu beurteilen und zu definieren, ob es eine Erzählung, ein Roman, ein Tagebuch, eine Parodie, ein Pamphlet eine Variation auf das Thema einer Phantasie, eine Studie ist – und was in ihm vorwiegt: Witz, Ironie oder tiefere Bedeutung, Sarkasmus, Persiflage, Schmähung, Ulk, purer Unsinn, reiner Quatsch...“

Es ist die Rede von einem 1904 in Polen geborenen, seit 1939 in Argentinien lebenden Schriftsteller und seinem nun deutsch vorliegenden Roman

Witold Gombrowicz: „Ferdydurke“, aus dem Polnischer von Walter Tiel; Verlag Günther Neske, Pfullingen; 35? 16,80 DM,

dem im Herbst dieses Jahres ein „Tagebuch“ folgen soll. Hochinteressante Auszüge aus diesem „Tagebuch“ sind bereits in der Zeitschrift Der Monat erschienen; wahrscheinlich wird es erst nach der Lektüre dieses zweiten Buches möglich sein, Rang und geistige Spannweite dieses Schriftstellers voll zu würdigen.

Wichtiger als die schlichte Wiedergabe der krausen Fabel dieses Romans ist ein Blick auf die künstlerische Methode. Vereinfachend könnte man sagen: wie die Psychoanalyse oder wie Franz Kafka nimmt auch Witold Gombrowicz die Sprache mit der ihr innewohnenden Metaphorik beim Wort und negiert den Unterschied zwischen metaphorischer Aussage und Wirklichkeit. Ein Dreißigjähriger, der beim morgendlichen Erwachen – damit beginnt der Roman – aufs lebhafteste die Unsicherheit seiner Situation und seine Unreife empfindet; später dann, als er einem Professor Pinto ein Manuskript zeigt, sich wie ein Pennäler in der Schule vorkommt –: ein solcher Dreißigjähriger ist nicht nur wie ein Schüler, er wird, auch in den Augen der Welt, tatsächlich zu einem: Der Warschauer Professor steckt den vergeblich Widerstrebenden wiederum in die Schule und bringt ihn bei einer Familie unter.