Von Walter Abendroth

Seitdem die theatralische Kunst mit der Konkurrenz von Darstellungsformen zu rechnen hat, die vielfach das gleiche wie sie mit anderen Mitteln interpretieren wollen, bemühten und bemühen sich immer wieder berufene Köpfe um eine Klärung der dadurch entstandenen Fragen, Fragen vor allem der Zuständigkeit. So wurde sehr. bald versucht zu klären, ob die besagten „anderen Mittel“ denn auch richtig, das heißt: ob sie ihrem Wesen gemäß angewendet würden, wenn man sie eben immer nur das gleiche wollen ließe, was die Bühne will. Und die Antwort lautete auch zumeist: Film, Funk und Fernsehen müssen darauf bedacht sein, aus ihren technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten jeweils ihnen wesenseigene Kunstformen zu entwickeln, also sich sowohl vom Theater wie auch voneinander zu emanzipieren und zu distanzieren.

Natürlich geht es dabei nicht nur um „Stoffe“ oder „Themen“, geschweige denn um Repertoire-Angelegenheiten, sondern um das Ziel der endgültigen künstlerischen Legitimation. Durchdenkt man diese Problematik einmal genauer, so wild klar, daß das gegenseitige Ausborgen der Stoffe, Themen, und Werke des Hörspiels bei der Bühne, der Bühne beim Hörspiel, der Bühne und des Hörspiels beim Roman, des Fernsehens bei der Bühne und beim Hörspiel und so fort – daß dieses Pumpkarussell-System zwar auch eine Möglichkeit ist, aber keine sinnvolle, keine, die geeignet ist, die einzelnen Darbietungsformen künstlerisch zu legimitieren.

Ein Kunstwerk ist dann ästhetisch „legitim“, wenn das, was es sagen will, in keiner anderen Form gesagt werden kann und in der vorliegenden unmißverständlich gesagt worden ist.

Solange Film, Funk und Fernsehen sich also damit begnügen, dem Theater Konkurrenz zu machen, bleiben sie Ersatzformen. Aus dem einfachen Grunde: weil die Bühne unmittelbare Daistellung ist, Film, Funk und Fernsehen dagegei technische Reproduktionen von Darstellung. Wesensgemäß aber hat alles Unmittelbare primären Charakter, alles Mittelbare sekundären. Der Bühne bleibt mithin allemal der Vorrang bei dieser Konkurrenz, man drehe es, wie man wolle.

Aber diese Konkurrenz muß ja gar nicht sein! Sie beruht eigentlich nur auf einer gewissen Bequemlichkeit. Man denkt zuwenig darüber nach, wie die unterschiedlichen Fähigkeiten der verschiedenen Darbietungsmittel zu unterschiedlichen Ausdrucksabsichten und unterschiedlicher Formgebung benutzt werden könnten.

Das Wesen der Bühne ist Direktheit. Die Bühne zeigt die direkte Darstellung einer dramatischen Handlung. Wird die Handlung nur teilweise direkt gezeigt, zum anderen Teil aber erzählt, so liegt schon keine ganz legitime dramatische Dichtung vor, sondern eine Mischform. Die ästhetische Achillesferse des sogenannten „epischen Theaters“! In der Tat ist „episches Theater“ eine Kreuzung von Schau-Spiel und Hör-Spiel. Früher einmal hätte man sagen können: Warum nicht Heute aber hat das Hörspiel seinen eigenen Ort, wo es legitim ist – seinen Möglichkeiten und Notwendigkeiten nach! – wie das Schauspiel auf der Bühne. (Um Mißverständnisse zu vermeiden: Hör-Spiel hier im Sinne von Erzähl-Spiel auf der Darstellerseite; nicht im Sinne etwa der Verschmelzung von Wort-Eindrücken mit Ton-Eindrücken zu einer Ausdruckseinheit wie in der Oper.)