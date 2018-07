Inhalt Seite 1 — Der geheimnisvolle Herr Bourbaki Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Henri Cartan

Fast alle heute lebenden Mathematiker sind davon überzeugt, daß Nicolas Bourbaki, der Verfasser des umfangreichen, aber noch keinesfalls vollendeten mathematischen Lehrwerkes und Autor vieler Beiträge in den mathematischen Fachzeitschriften der ganzen Welt, nicht existiert. Sie glauben vielmehr, Bourbaki sei lediglich der Deckname für eine Gruppe französischer Mathematiker. Herr Boas, Mitherausgeber der „Mathematical Reviews“, vertrat die Ansicht sogar in einem Artikel der Encyclopaedia Britannica. Kaum war der Artikel veröffentlicht, da kamen die Herausgeber der Encyclopaedia in arge Verlegenheit. Sie erhielten einen geharnischten, von Nicolas Bourbaki unterzeichneten Brief, in dem er erklärte, daß er sich das Recht auf seine Existenz von niemandem streitig machen lasse. Um sich an Boas zu rächen, verbreitete Bourbaki seinerseits das Gerücht, der Mathematiker Boas existiere nicht, und die Buchstaben B. O. A. S. seien lediglich eine Tarnung für eine Gruppe von Herausgebern der „Mathematical Reviews“.

Auf die Gefahr hin, einen ähnlichen Brief von Bourbaki zu bekommen, sei hier festgestellt: Herr Boas hatte recht. Bourbaki wurde im Wintersemester 1934/35 geboren, als ein Dutzend junger französischer Mathematiker den Entschluß faßte, gemeinsam eine Gesamtdarstellung aller wesentlichen Gebiete der Mathematik zu geben. Sie sollte nichts voraussetzen und die gemeinsamen Grundlagen der – verschiedenen mathematischen Zweige verständlich machen.

Gewöhnlich geschieht die Abfassung einer gemeinsamen Arbeit nach folgender Regel: Jeder Mitarbeiter schreibt über sein Fachgebiet, also den Teil der ganzen Abhandlung, von dem er am meisten versteht. Diese Methode hätte aber das Gegenteil dessen bewirkt, was die jungen Wissenschaftler anstrebten. Schließlich sollten ja die fundamentalen Begriffe aus allen Zweigen der Mathematik herauspräpariert werden. Die speziellen Disziplinen selbst sollten erst später behandelt werden. Zunächst einmal mußte deshalb jeder Mitarbeiter sein Spezialgebiet vergessen und sich zwingen, alles wieder von neuem zu lernen. Die endgültige Fassung des Lehrbuches konnte nur aus einer Folge gemeinsamer Diskussionen entstehen.

Aber ein Buch muß einen Autor haben. Sollte man eine lange Liste der Verfasser auf der ersten Seite eines jeden Bandes veröffentlichen? Das wäre unbequem gewesen. So beschloß man, ein Pseudonym zu wählen, und verfiel auf den Namen Nicolas Bourbaki. Warum gerade dieser Name gewählt wurde, weiß heute niemand mehr zu sagen. Auf jeden Fall war die Namensgebung die erste Äußerung einer „gemeinsamen Persönlichkeit“. Bourbaki nannte sein großes Lehrbuch „Elemente der Mathematik“. Auf den ersten Blick scheint dieser Titel bescheiden zu sein, doch in Wirklichkeit ist er sehr anspruchsvoll: Er erinnert an die „Elemente“ von Euklid, an jenes griechische Lehrbuch der Geometrie, das heute noch vorbildlich ist für die axiomatische Methode die die gesamte moderne Mathematik durchdringt.

Dreimal im Jahr treffen sich acht bis zwölf Mathematiker, die Mitglieder des Bourbaki-Kongresses, in einem kleinen, ruhigen Ort. In diesen Konferenzen werden die Pläne für die weiteren Bände des Lehrbuches diskutiert. Jedes Kapitel wird einem bestimmten Teilnehmer übertragen, der darüber einen schriftlichen Bericht anfertigt.

Auf dem nächsten Kongreß wird der Bericht diskutiert; einer liest den Text laut vor, und jeder darf Bemerkungen dazu machen. Und nicht selten reden dabei alle Teilnehmer zugleich. Nach der Diskussion wird gemeinsam eine neue ausführliche Gliederung entworfen. Die einzelnen Kapitel werden noch einmal, aber von einem anderen Mitglied, ausgearbeitet. Auf weiteren Kongressen wird dieses Verfahren wiederholt. Diese Arbeitsmethode bringt es mit sich, daß jedes Kapitel des Lehrbuches fünf-, sechs-, oder gar achtmal geschrieben, diskutiert und abgeändert wird. Jede Entscheidung bedarf der allgemeinen Zustimmung, die nicht immer leicht zu erlangen ist. Überdies kann jede Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt annulliert oder abgeändert werden.