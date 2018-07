Inhalt Seite 1 — Der Leser fragt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lange auf Geld gewartet

Ende November/Anfang Dezember des vorigen Jahres machten Sie Ihre Leser auf die Oppenheimer Fund Inc.-Anteile aufmerksam und gaben eine günstige Beurteilung. Dieses war durchaus gut und richtig.

Um Sie und meine Mitleser vor Schaden zu bewahren, möchte ich Sie jedoch auf die Praktiken dieser Firma hinweisen, da diese von den deutschen Gepflogenheiten abweichen. Bei einem Verkauf wird ein Abschlag von 8 (!) vH in Anrechnung gebracht (in Deutschland sind bei Investmentzertifikaten 3 vH üblich). Außerdem gebraucht die Gesellschaft 8 (I) Wochen, um den Betrag abzurechnen.

Ihren Lesern, die auf Grund Ihres Artikels gekauft haben, ist zwar kein Schaden entstanden, der Kurs zog in der Zwischenzeit erheblich an, doch würde ich mir jetzt einen Kauf sehr überlegen.

J.-N. K., Hamburg

Antwort Gegen den 8prozentigen Spesensatz ist in diesem Falle nichts einzuwenden. Er wird auch von anderen amerikanischen Investment-Gesellschaften in Anrechnung gebracht. Wir haben immer darauf hingewiesen, daß die An- und Verkaufsspesen bei vielen ausländischen Aktien (besonders bei den amerikanischen) sehr viel höher sind als bei uns. Das gilt naturgemäß auch beim Verkauf von Investment-Zertifikaten.

Ungewöhnlich erschien uns allerdings die lange Frist, die gebraucht wurde, um Sie in den Besitz des Verkaufserlöses zu bringen. Wir haben deshalb bei der Frankfurter Repräsentanz von Oppenheimer & Co. rückgefragt, die uns folgendes mitteilte: