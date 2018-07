Fritz Erlers Bonner Strohwitwerwohnung ist so winzig, daß darin höchstens drei Personen Platz haben. Es sitzen aber eigentlich fünf Personen zusammen: Der Wehrsachverständige der SPD Erlen; der Außenpolitiker der SPD Erler; der Innenpolitiker (und als Landrat „preußisch“ geschulte Verwaltungsbeamte) Erler; der theoretisch irgendwann immerhin denkbare Bundeskanzler Erler; und in dieser Umzingelung durch die Erler-Übermacht der Journalist.

Erler ist ein ebenso ambitiöser wie brillanter Mann. In einer künftigen SPD-Regierung käme er für mindestens drei Ministerposten in Frage, und er wäre auf allen drei gleich gut. Viele meinen, daß er auch das Zeug zu einem Bundeskanzler von internationalem Format hätte – ein Politiker mit enzyklopädischen Kenntnissen auf allen Gebieten, mit geschliffener, vehementer Eloquenz und mit einer scharf gezielten Argumentierkraft, die sich in fließendem, akzentfreiem Französisch und Englisch ebenso mühelos manifestiert wie im Deutschen. Und dabei ist er ein ungemein bescheidener Mensch.

Als Gastgeber entschuldigt er sich verlegen für den dürftigen Rahmen, den – seiner Meinung nach – dieses Bonner Absteigequartier des ewig gehetzten, ewig aus eigenem Antrieb hinter den Tatsachen einherjagenden Politikers bietet. In Württemberg-Baden, wo der Berliner nach dem Kriege seine Heimat fand, wartet ein hübsches Haus auf ihn, an einen Hang gebaut, und es wartet auf ihn auch eine reizende Familie. Sie warten meist vergebens. Hier ist ein Raum: Wohn- und Schlafzimmer zugleich, nichts Überflüssiges, eine Schlafcouch, eine Miniaturküche, Bücher. In der Ecke stehen noch unausgepackte Koffer; es lohnt wohl garnicht, sie auszupacken; sie werden gleich wieder benötigt. „Ich empfange sonst fast nie Besucher hier“, sagt Erler, „der letzte saß hier vor mehr als einem halben Jahr. Das war General Heusinger, bevor er nach Amerika ging.“

Fühlt man sich durch diesen Hinweis vorübergehend in den Kreis der Großen erhoben, so hat man dann doch keine Zeit, darüber nachzudenken, ob es plumper Zufall oder freundliche Absicht war, denn Fritz Erler schüttet nun das Füllhorn seiner politischen Überlegungen über einen aus. Er spannt den Bogen so weit und so hoch, daß man höllisch aufpassen muß, den Anschluß nicht zu versäumen. Die geistige Energie, die sich in diesem Mann aufgespeichert hat, ist explosiv, aber er bleibt in der Rede sanft. Die raschen, kräftigen Handbewegungen, die nach links und rechts Striche ziehen, den Gedankenkurs anzeigen, Verbindungen schaffen, Probleme abgrenzen und mit lebhaftem Fingerspiel die kleinen Nuancen hervorschälen – sie geben das politische Temperament dieses „Reserve-Staatsmannes von links“ preis und unterstreichen seine Argumente zu den verschiedenen Punkten.

KOALITIONSABSICHTEN. Was Erler dazu sagt, ist dies: „Wir haben keine Schattenkabinette und festen Koalitionsabsichten. Aber die SPD will nicht umsonst zu haben sein. Sie braucht einen Partner. Mit Adenauer kann man nicht paktieren, ihm kann man sich nur unterwerfen.“

Was er nicht sagt, aber meint, ist dies: „Mit der FDP, wenn sie will, ja. Aber sie will ja angeblich nicht. Die CDU hat uns einen Korb gegeben – und wir haben daraus unsere Schlüsse gezogen.“

WAHLTAKTIK. Was Erler dazu sagt, ist dies: Unsere Wahlkampagne 1957 war eine Defensiv kampagne – 50 vH der Befragten glaubten damals nicht an eine Chance der SPD. Diesmal führen wir eine Offensiv kampagne, auch wenn sie vielleicht nicht ohne weiteres als solche zu erkennen ist, und nur 10 vH der damals Befragten hielten jetzt uns für ‚unwählbar‘. Die anderen sind bereit, sich über uns Gedanken zu machen. Sie haben begriffen, das wir nicht gegen den Staat kämpfen – mit dem die CDU identisch zu sein glaubt –, sondern um den Staat, um das Recht, ihn verantwortlich mitregieren zu dürfen. Die Weimarer Republik ging daran zugrunde, daß es zu wenig Republikaner gab. Damals hieß die Losung ‚Republik ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel‘. Wir denken heute anders. Die SPD ist ein lebendiger Bestandteil der Nation. Dazu gehört, daß die ganze Nation sich bei ihr gut aufgehoben fühlt.“