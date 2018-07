Von Hans Gresmann

Harvard‚ im August in Fußballteam, in dem jeder Spieler sein eigener Mannschafts-Kapitän sein will, hat wenig Aussichten auf einen Sieg.“ Mit dieser einprägsamen Formel versuchte ein angesehener amerikanischer Senator vor zwei Jahren, die Erfahrungen aus dem Bereich des Sports für die große Politik nutzbar zu machen. Das war im März 1959, als der Senat sich anschickte, über die damals noch junge Berlin-Krise in aller Öffentlichkeit uns sehr ausführlich zu beraten.

Eben jener Senator aber, ein hünenhafter Mann mit einem klugen Gelehrtenkopf, gab seinen Kollegen zu bedenken, ob nicht eine solche öffentliche Diskussion in der ganzen Welt, besonders aber jenseits des Eisernen Vorhangs, als ein Zeichen amerikanischer Unentschlossenheit interpretiert werden könnte. Und, so fügte er hinzu, schließlich trage doch allein der Präsident die Verantwortung für die amerikanische Außenpolitik. Folglich sei es gewiß nicht weise, vielleicht aber sogar schädlich, ihm mit einer Resolution ins Handwerk zu pfuschen. Vollends katastrophal aber müsse es auf die Weltmeinung wirken, wenn gar einzelne Senatoren ihre verschiedenen Auffassungen darüber vortragen würden, wie man den sowjetischen Drohungen am besten die Spitze abbrechen könne.

Dieser Politiker, der gerade ein paar Monate zuvor Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses des Senats geworden war, trug den Namen James William Fulbright. Kein Zweifel also: Er ist identisch mit jenem amerikanischen Senator, der jetzt durch eine überaus eigenwillige Bemerkung in einem Fernsehinterview mancherlei Unruhe und viele Proteste vor allem in der Bundesrepublik ausgelöst hat.

Die Frage, die Fulbright gestellt wurde, lautete, ob der Westen der anderen Seite als Konzession zugestehen könne, Westberlin für den Flüchtlingsstrom völlig zu sperren. Fulbrights Antwort: „Ich denke, über diesen Punkt könnte man tatsächlich verhandeln. Die Russen haben ja sowieso die Macht, Berlin abzuriegeln. Wir geben da also gar nicht viel auf...“ Wobei der wohlgeschulte Jurist – auf dem Kapitolhügel von Washington wird er gemeinhin „der Professor“ genannt – freilich nicht nur seine überzeugende Sentenz aus dem Jahre 1959, sondern auch die simple Erfahrung vergessen hat, daß auch in der Gegenwart Machtpolitik immer danach streben muß, sich durch Rechtsformeln respektabel zu machen. Mit anderen Worten: Es geht gar nicht um die Frage, ob die Russen könnten, wenn sie wollten, sondern allein darum, ob man ihnen die moralische Rechtfertigung für einen solchen Gewaltakt liefern darf oder nicht.

Fulbrights Äußerung hat in Deutschland vielleicht besonders darum soviel Aufsehen erregt, weil dort noch immer die Neigung; vorherrscht, alles, was aus Washington kommt, für offizielle Politik oder mindestens für ein wichtiges Anzeichen neuer Strömungen zu nehmen. In Amerika hat das fatale Fernseh-Interview kaum eine Reaktion ausgelöst. Die Amerikaner wissen aus Erfahrung, wie viele Torheiten selbst klugen Köpfen unter dem Einfluß sengender TV-Jupiterlampen entspringen, und schließlich ist ihnen der Unterschied zwischen dem Weißen Haus und dem Kapitel sehr genau bekannt.

Nun wäre es freilich töricht, zu behaupten, Fulbright sei ein Mann ohne Einfluß. Aber immerhin läßt sich doch feststellen, daß er, den eine steile Karriere in das Amt des Vorsitzenden im Senatsausschuß für Auswärtige Angelegenheiten emporgetragen hat, eher durch gelegentliche Paukenschläge als durch eine nüchterne und konsequente Politik von sich reden gemacht hat.