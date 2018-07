Inhalt Seite 1 — Die Kunst zu diffamieren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man hört so allerlei. Auch ohne die Ohren besonders zu spitzen. Finstere Geschichten! Von Bossen, die etwas mit ihrer Sekretärin haben. Von Professoren, die die Grenzen der Wissenschaft überschreiten. (Ihren Studentinnen gegenüber!) Und was so an ehelichem Schlachtenlärm durch die Schlafzimmerritzen hoher und höchster Politiker dringt! – „Da siehst du’s!“ eifern die einen. „Die also auch!“ grinsen die anderen. Und manche schütteln nur ratlos den Kopf.

Jedenfalls eilt die Kunde von Ohr zu Ohr. Zuweilen ist etwas dran an diesem Gerede. Zuweilen zeugt es auch nur von einer kühnen Phantasie. Und hie und da fragt sich jemand, ob man denn wirklich der geschäftlichen Korrektheit oder der Sachkenntnis des Herrn XY mißtrauen müsse, selbst wenn es bei ihm in der Küche gequalmt hat.

Ich ging zu dem Leiter eines exklusiven Zirkels, der sich mit Zeitfragen befaßt. Er sah mich wohlwollend an: „Natürlich haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt. Die Hebung des Niveaus der Diffamierung ist unser derzeitiges Anliegen. Die primitive Klatschsucht lehnen wir ab. Andererseits: Es wird nicht möglich sein, die Nachrede aus der Welt zu schaffen. Auch ist es fraglich, ob das überhaupt wünschenswert wäre. Wir neigen der Ansicht zu, daß eine gewisse messerscharfe Ironie – platte Geister mögen sie ‚Infamie‘ nennen! – eine vergleichsweise humane Waffe der Selbstverteidigung ist. Wenigstens, wenn man an die stillosen Brutalitäten denkt, an die Exzesse der rohen Gewalt, durch die sich die Neuzeit auszeichnet!“

Ich versuchte, ihm zu folgen: „Sehe ich recht, wenn ich annehme, daß Ihnen eine Art geistiges Judo vorschwebt?“

Er lächelte nachsichtig: „Sofern Sie den Akzent auf ‚geistig‘ legen! – Natürlich darf der Begriff ,Selbstverteidigung‘ nicht zu eng gefaßt werden. Es gibt Situationen, wo der Angriff die beste Verteidigung ist. Man hat die Politik – fassen Sie das Wort im weitesten Sinne, als Generalnenner des zwischenmenschlichen Verhaltens! – man hat die Politik als ‚die Kunst des Möglichen‘ definiert. Erlauben Sie mir, diesem Satz eine abgewandelte Bedeutung zu geben. Fast jede Handlung eines Menschen kann von sehr unterschiedlichen Motiven her erklärt werden. Eine Spende etwa – ein scheinbar harmloses Faktum! – kann der Eitelkeit entspringen. Sie kann der taktische Versuch sein, jemanden zur Dankbarkeit zu verpflichten ...“

„Aber sie kann doch auch die Tat selbstloser Güte sein!“ warf ich ein.

„Auch.“ Er wischte meinen Einwand mit einer Handbewegung weg. „Aber bleiben wir beim Thema! Es kommt nun darauf an, aus dem Motivbündel, das sich anbietet, jenes zu ermitteln, das sich am günstigsten attackieren läßt. Mit dramaturgischem Gespür muß alsdann gefunden werden, welche Konsequenzen von dieser Ausgangsposition her denkbar sind, welche Folgerung die explosivsten Spannungsmomente verspricht. Sehen Sie: das verstehe ich unter der ‚Kunst des Möglichen‘! – Viel besser ist es freilich, wenn sich beim Gegner ein handfester Angriffspunkt bietet...!“