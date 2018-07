Die deutschen Investment-Sparer haben ihre erste große Belastungsprobe überstanden. Was viele Kritiker dieser Sparform vorausgesagt hatten, nämlich, daß sich in der Baisse die vielen kleinen Sparer von ihren Papieren trennen und damit die Abwärtsbewegung beschleunigen würden, ist nicht eingetreten. Tatsache ist vielmehr, daß die große Masse der Investment-Sparer ihre Papiere als Daueranlage ansieht und gegenüber Tendenzschwankungen relativ unempfindlich ist. Die Investment-Fonds haben sich in den zurückliegenden Monaten als ein stabilisierendes Börsenelement erwiesen. An schwachen Tagen traten sie oftmals als Käufer auf; nicht weil sie der Meinung waren, die Kurse stützen zu müssen, sondern weil sie glaubten, preiswert eingestiegen zu sein. Für die langfristigen Anlageplaner waren das „Kauftage“!

Die Allgemeine Deutsche Investment-Gesellschaft mbH, München-Düsseldorf, hat jetzt die Berichte über die Rechenschaftsperiode vom 1. Juli 1960 bis 30. Juni 1961 veröffentlicht. Die Ausschüttungen betragen:

Für FONDRA 6,75 DM = 5,7 (5,5) vH des Abgabepreises*

Für FONDAK 2,75 DM = 4,9 (4,3) vH des Ausgabepreises*

Für FONDIS 3,– DM = 4,6 (4,3) vH des Ausgabepreises*

Fürr ADIFONDS 3,75 DM = 5,2 (4,7) vH des Ausgabepreises*

* bezogen auf die Ausgabepreise am 30. 6. 61.