Warum verabschieden sie sich so hastig, warum schweigen sie jedesmal ungeduldig und befremdet, wenn ich es ihnen erzähle: verstehen sie es nicht? Nehmen sie es uns übel, weil wir mitgingen an jenem Abend und aus vorbereitetem Versteck erlebten! was Flesch uns versprochen hatte? Kennen sie wirklich keine andere Antwort darauf als ein gequältes, ratloses Lächeln, mit dem sie sich alle so abrupt verabschieden?

Dabei ist doch alles nur so geschehen, hat sich so ereignet: kurz vor Feierabend rief der Chef an, bat mich, in unsere Kantine hinabzukommen, die nie völlig, leer wird, und ich ging hinab. Wir arbeiten in einem riesigen ehemaligen Flakbunker, den das Fernsehen gemietet hat; dort, zwischen nackten Betonmauern, die mit erschreckender Sorgfalt errichtet wurden, liegen unsere Probestudios, die Requisitenkammer, Räume für den Friseur und die Kantine. Ein sanfter Pilzgeruch halt sich hartnäckig en den lautlosen Gängen – die letzte Erinnerung an den Champignon-Züchter, der den Bunker vor uns benutzt hatte, bis er pleite ging. Die Munitionsaufzüge sind zu Fahrstühlen umgebaut, Beförderungslast sechzehn Personen, und wo sich einst der Feuerleitstand befand, liegt heute die Kantine, ein kahler, sargähnlicher Raum, der die Essensdünste unerbittlich bewahrt und in dem das Licht einen grünlichen Schimmer hat, die Besucher grünliche Gesichter und Hände erhalten.

Ich zog die splittersichere Tür auf, trat ein, entdeckte den Chef und ging an seinen Tisch, auf dem eine Bierlache grünlich stand wie Erbrochenes. Neben dem Chef saß Flesch mit schweißglänzendem Gesicht und Ziegenaugen, ein stämmiger Mann, der unaufhörlich leise mit der Zunge schnalzt und sich von Zeit zu Zeit schreckhaft umsieht, als erwarte er, jemanden hinter seinem Stuhl zu. entdecken, der ihn. bedroht. Der Chef drückte mich auf einen Stuhl, bestellte mir ein Bier und einen Schnaps, begann achtsam seinen Schenkel zu massieren, nachdem er Flesch durch ein kurzes Vorstrecken seines Kinns aufgefordert hatte, mich einzuweihen; und Flesch schob sein Gesicht heran, zwinkerte, seufzte dringlich, nahm einen scharfen Schluck aus seinem Glas, sprach wieder unter Zwinkern auf mich ein: leise, schwerzüngig, flüsternd, ein kleines, kaltes Auge auf den Chef gerichtet, der Begeisterung nickte, heftige Zustimmung nickte, das Ende der Einweihung nicht erwarten konnte und mich fortwährend stumm befragte: Na, ist das nichts?

Während Flesch mich einweihte, blickte ich zur Ecke, in der Nina saß, aufrecht und gründlich, Nina vom Empfangstisch, die jetzt in kühler Zurückgezogenheit ein doppeltes Bon-Essen verschlang, den kleinen Finger weggespreizt vom Metallöffel. Es gab Kohl mit Einlage.

Als Nina sich schließlich das zitternde Puddingquadrat auf beschrifteter Untertasse heranzog, hob sich Fleschs Gesicht seufzend zurück, er zog den Hals ein, rieb sich die Hände in vielversprechender Weise, und der Chef sagte nur: „Das wird’n Ding“ und winkte mir eine neue Lage heran.

Warum sollte ich nicht mitgehen, warum mich unter einem brüchigen Vorwand ausschließen, da Flesch uns etwas versprochen hatte, was in keiner Tagesschau erscheint; und warum dieses jähe Befremden über einen Männerspaß, der nichts voraussetzt als gesunde Organe. Jedenfalls blieben wir sitzen, einig, bereit, ließen uns ein Kartenspiel kommen, neuen Schnaps, saßen und spielten gegen die Zeit mit verständigem Blinzeln. Es war noch zu früh.

Nina riß einen Bon ab, schob ihn unter den Teller, schritt harten tackenden Schritts achtlos an den Tischen vorbei: fernes Gesicht, abweisendes, unerreichbares Gesicht, scheppernd fiel die splittersichere Tür hinter ihr zu. Auch andere, die vom Feierabend in der Kantine überrascht wurden, brachen auf, schlossen ihre Aktentaschen, trugen grüne Gesichter zum Ausgang, auf denen keine Genugtuung lag, kein helles Selbstbewußtsein: die Arbeitszeit wird bei uns kampflos geregelt. An einem Tisch neben der Theke stritt ein Regisseur mit zwei betagten Schauspielern, die beide strenge Zigarren rauchten, über die Auffassung einer Rolle; sie hatten schon mittags dagesessen, und mittags hatte ich schon den Satz gehört, den der Regisseur auch jetzt immer wieder ausrief: „Aber das Fernsehen hat andere Gesetze!“ – worauf die betagten Schauspieler jedesmal einen melancholischen Sonnenblick wechselten.