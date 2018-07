So könnte der Westen Initiative zeigen und der Osten Aufrichtigkeit

Auf den ersten Blick scheint es so, als ob Chruschtschow und Ulbricht dasselbe wollten, mindestens aber ihre Ziele sich nur in Nuancen voneinander unterschieden. Dieser Eindruck ist falsch. Zwischen den sowjetischen Zielen und den sowjetzonalen Zielen bestehen Unterschiede, die sich in den letzten Wochen und Monaten noch verstärkt haben.

Für die Sowjetführung ist Westberlin nicht das unmittelbare Ziel. Westberlin dient ihr vielmehr als Handhabe, als Faustpfand, um Verhandlungen mit den Westmächten zu erzwingen und eine allgemeine Friedenskonferenz über Deutschland einzuberufen. An diesen Verhandlungen und an einer Friedenskonferenz ist die Sowjetunion deshalb interessiert, weil sie hofft, auf diese Weise drei Ziele zu erreichen:

1. die atomare Bewaffnung der Bundeswehr zu verhindern,

2. die Bundesrepublik politisch zu isolieren,

3. einer diplomatischen Anerkennung der Sowjetzone näherzukommen.

Für Ulbricht dagegen ist Westberlin nicht Hebel, sondern Selbstzweck. Deshalb hat er immer wieder auf den Abschluß eines Separatfriedens gedrängt, der ihm die Verwirklichung seiner Berlin-Pläne erleichtern soll. Walter Ulbricht und seine engsten Mitarbeiter sind bestrebt, Westberlin über das Zwischenstadium einer sogenannten „entmilitarisierten freien Stadt“ allmählich Schritt für Schritt in die Sowjetzone einzugliedern. Dadurch würde es möglich, den Flüchtlingsstrom zu stoppen und die politische Position des SED-Regimes zu festigen. Die Einbeziehung der Westberliner Wirtschaft in das ökonomische Potential seines Herrschaftsbereiches würde außerdem Ulbrichts Einfluß im Ostblock vergrößern.