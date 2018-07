Ein Zeit-Dokument

Deutsche Leichtathleten siegten am 10. August in Stockholm über ihre schwedischen Sportfreunde... Herzlich sei der Beifall gewesen..., und stehend, so schrieben die Blätter, hätte das Publikum die deutsche Nationalhymne gehört. Die Nationalhymne? Welche?

...es war das alte Deutschlandlied, das da erklang. Obwohl nicht gesungen wurde, heißt es dennoch, es sei die dritte Strophe gewesen... Mit anderen Worten: Hoffmann von Fallersleben siegte im Stockholmer Olympia-Stadion über den Dichter Rudolf Alexander Schröder und Joseph Haydn über den Komponisten Hermann Reutter. Da hat sich der Präsident der Deutschen Bundesrepublik, Professor Heuss, nun soviel Mühe um eine neue von Schröder und Reutter verfaßte Hymne gemacht, wobei das Volk sich teilnahmslos verhielt. Und plötzlich bestimmen die schwedischen Sportler – ohne jede symbolische Absicht, nur um ihre deutschen Freunde zu ehren, welches die Nationalhymne der Deutschen ist. M.