Hubschrauber aus der Tüte

Sportler, Touristen und Farmer können sich jetzt in Amerika für 3000 Dollar einen Baukasten kaufen, aus dem sie sich einen drei Meter langen und 2 1/2 Zentner schweren Hubschrauber selbst basteln können. Das Flugzeug erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km pro Stunde und eine Reisegeschwindigkeit von 100 km. Es fliegt bis zu 4000 m hoch. Die Rotorflügel lassen sich zusammenlegen, so daß der Hubschrauber bequem in einer Autogarage untergebracht werden kann.

Kein Reifenwechsel bei Panne

In Zukunft wird es bei Reifenpannen keine schmutzigen Hände mehr geben. Statt das Rad zu wechseln, setzt man eine kleine Stahlflasche an den Ventilnippel. Ein Druck auf den Knopf, und der Schaden ist behoben. Das in der Stahlflasche unter Druck befindliche Gas enthält ein Mittel, das den Gummi an der schadhaften Stelle erweicht und zum Aufquellen bringt. Dadurch schließt sich das Loch, und das nachströmende Gas pumpt den Reifen wieder auf. Mindestens bis zur nächsten Tankstelle hält die Luit! Neues Tiefkühl verfahren

Polarstrom“nennt man das neue Verfahren, das in Amerika bei der Tiefkühlung von Lebensmitteln in Güterwaggons und Lastkraftwagen angewandt wird. Ein geruchloses und ungiftiges Stickstoff-Gas wird, thermostatisch gesteuert, in den Kühlraum geleitet, dem es soviel Wärme entzieht, daß Temperaturen bis zu 30 Grad unter Null entstehen. Das Kühlgerät arbeitet automatisch und hat keine beweglichen Teile. Es bedarf daher keiner Wartung während des Gütertransports.