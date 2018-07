Inhalt Seite 1 — Es geht um Südamerika Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo Koch

Montevideo, im August

Die Wellen des Atlantik branden bis unter die Fenster des quadratischen Hotelklotzes; die Wellen der Panamerikanischen Konferenz gehen vorläufig ziemlich sanft zwischen Nord und Süd hin und her. Es ist Winter südlich des Äquators. Der Badeort Punta del Este wäre recht verlassen ohne die Delegationen aus 21 amerikanischen Ländern.

Im Plenum der interamerikanischen Wirtschaftskonferenz sitzt neben dem US-Delegationschef Dillon, nur durch einen einzigen Stuhl getrennt, der Wirtschaftsminister Fidel Castros, Señor „Che“ Guevara aus Kuba, der eigentlich aus dem benachbarten Argentinien stammt und in Moskau geschult worden ist. Aber unmittelbar rechts von dem Abgesandten Kennedys sitzt als Vertreter Brasiliens Präsident Quadros. Quadros, der einen neutralistischen Kurs steuert, und Guevara, der im Moskauer Fahrwasser schwimmt – die beiden verkörpern die Hauptprobleme, mit denen Washington heute in der westlichen Hemisphäre fertig werden muß.

Bei der Konferenz am Rio de la Plata wird in diesen Tagen ja nur scheinbar über Wirtschaftsprobleme der amerikanischen Hemisphäre allein verhandelt. Castros Schatten liegt über allen Ländern Lateinamerikas, und hinter Castro erheben sich die Silhouetten Chruschtschows und Mao Tse-tungs. Hier arbeiten die Wirtschaftspolitiker an der Vorbereitung weltpolitischer Entscheidungen.

Kennedy und seine Berater haben sehr genau erkannt, daß Nordamerika gegenüber den Nachbarn im Süden große psychologische Fehler gemacht hat. Die Lateinamerikaner – sonst alles andere als eine Einheit – sind stolz. Sie lieben es nicht, an empfangene Geschenke erinnert zu werden. Der natürliche Neid auf den reichen Verwandten im Norden kommt hinzu. Die Kehrseite ist der Groll der „Dollar-Imperialisten“, die mit einigem Recht darauf hinweisen, daß auch sie vor hundert Jahren arm waren und nur durch eigenen Fleiß zur reichsten Nation der Erde geworden sind.

Alle Voraussetzungen für Mißverständnisse sind also gegeben. Allein, sie nützen niemandem außer den Kommunisten. Deshalb will die Kennedy-Regierung diesen Mißverständnissen energisch zu Leibe rücken, deshalb entschließen sich jetzt auch viele lateinamerikanische Politiker, die nördlichen Argumente anzuhören und die eigenen Probleme nicht mehr ganz so lässig schleppen zu lassen.