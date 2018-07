„Lola, das Mädchen aus dem Hafen“ (Frankreich; Nora-Filmverleih): Der Verleih, der dem Originaltitel „Lola“ die nähere Umschreibung zufügte, wird damit nicht das richtige Publikum vor die Leinwand locken. Denn dieser neue französische Film wendet sich mit seinem komplizierten und anspielungsreichen Aufbau an eher intelligente Filmbesucher. Der Autor, Jacques Demy, hat sich mit seinem Erstlingswerk große Mühe gegeben, und er hatte Gelegenheit dazu: er zeichnet für Buch und Regie zugleich verantwortlich. Um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Tänzerin Lola (Anouk Aimée) darzustellen, griff er nicht etwa zu den bewährten Mitteln der Rückblenden oder des epischen Berichts, sondern stellte statt dessen um Lola eine Anzahl Personen auf, die auf geheimnisvoll symbolische Weise verschiedene Abschnitte ihres Lebens repräsentieren. Dabei entsteht ein wirres Geflecht von Kreuz- und Querverbindungen, und – siehe da – der Film ist auch Max Ophüls („Der Reigen“, „Lola Montez“) gewidmet. Jedoch bleibt die Verbindung von Ophülsscher Symbolik und Berichterstattung der Neuen Welle unbefriedigend. Den Konstruktionen des Buches steht die ruhmreiche Kamera Raoul Coutards seltsam fremd gegenüber. Demys Debüt ist nicht gelungen.

„Hunger nach Liebe“ (Frankreich; Centfox): Der junge Regisseur dieses Films, François Leterrier, debütierte als Hauptdarsteller in Robert Bressons 1957 gedrehtem Film „Ein zum Tode Verurteilter ist entflohen“ – ein Meisterwerk, auf das wir in der Bundesrepublik noch immer vergebens warten. Auch Leterriers erstem Regiewerk merkt man die formale Ambition an. Da begibt sich ein Ehepaar zur frühen Morgenstunde auf die Jagd. Wie hier eine öde Wald- und Sumpflandschaft photographisch eingefangen wird, wie die lähmende Kälte der Natur zugleich die Sinnlosigkeit des Jagdbetriebes und die Entfremdung der beiden Personen deutlich macht, das ist von hoher filmischer Delikatesse, wenn auch nicht ganz frei von artistischer Künstlichkeit. Dieses Streben nach expressiver Bildgestaltung geht leider mit einer recht konventionellen Story einher. Ein Ex-Rennfahrer lebt mit sich und der Welt zerfallen in einem luxuriösen Landhaus. Sein Eheleben ist ein psychologisches Folterspiel – vor stets nachgefüllten Whiskygläsern; schließlich steuert die Gemahlin (Simone Signoret) ihren Wagen aus Gram in einen Sumpf. Den Seelensorgen der reichen Welt wird immer wieder die spießbürgerliche Enge des „normalen“ Daseins gegenübergestellt; und so fällt dieser Film, trotz seiner preziösen Erzählweise und trotz des unbestreitbaren darstellerischen Profils von Simone Signoret, doch wieder auf jene Klischees zurück, denen der junge französische Film eine Absage erteilen wollte. grg

„Zwei ritten zusammen“ (USA; Columbia Filmgesellschaft): „Regie John Ford“: das bedeutete bei einem Western bisher immer noch die Garantie schöner Regeltreue; hier erfüllte sich das Gesetz des Genres, des „einzigen Mythos, den der Film geschaffen hat“. Von früheren Ford-Filmen wie „Stagecoach“ und „My Darling Clementine“ scheint bei diesem indessen nur in wenigen Einstellungen ein Abglanz auf, in einer Kavalkade durch Präriestaub und Wasserläufe, der Zeile von Reiter-Silhouetten am Horizont, einer Schlägerei in der Dämmerung. Sie versöhnen nicht mit der konfusen Geschichte um die Befreiung weißer Gefangener eines Indianerstammes, mit der konturlosen Zeichnung der Charaktere und mit der indifferenten Darbietung. put