Inhalt Seite 1 — Gespenster drohen mit einem Putsch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, im August

Frankreichs berühmte satirische WochenzeitungCanard Enchaîné brachte auf der Titelseite ihrer letzten Nummer eine Karikatur: die Champs-Elysées, von Gespenstern bevölkert. Das Blatt spielte damit auf einige in absentia zum Tode verurteilte Putschisten an, von denen gemeldet worden war, daß sie in Algier, in verschiedenen Teilen Frankreichs und sogar in Paris auftauchten, Staunen erregten und spurlos wieder verschwanden.

Gespenster schalten sich neuerdings auch in das Programm des algerischen Sendes France V ein und erteilen als Schutzpatrone der „O. A. S.“ und des „Französischen Algerien“ dem flüchtigen General Gardy das Wort zu einem scharfen Angriff auf de Gaulle. Gespenster pflegen seit Wochen in betonter Regelmäßigkeit die Fensterscheiben und Töpfe der Concierges prominenter Persönlichkeiten mit ihren Sprengladungen zu zerteppern (offenbar, Weil sie sich nicht in höhere Stockwerke wagen). Gespenster bekritzeln unablässig Mauerflächen in Paris mit den Buchstaben „O. A. S.“ ungeachtet jenes berühmten Gesetzes vom 29. Juli 1881, das jeden öffentlichen Plakatanschlag streng untersagt. Gespenster müssen es jedenfalls sein. Denn bisher gelang es der Polizei nicht, auch nur eines einzigen leibhaftigen Menschen habhaft zu werden, der als Täter in Frage käme.

Der Beobachter mag deshalb versucht sein, die Abkürzung O. A. S. als Initialen einer übersinnlichen Gewerkschaft zu deuten, beispielsweise eines „Ordenbundes amnestierter Spiritisten“. Tatsächlich verbirgt sich jedoch hinter diesen Lettern die „Organisation de l’Armée Secrete“, die Organisation der Geheim-Armee. Von dieser geheimen Armee weiß man nicht sehr viel. Über ihre Soldaten witzelt der Canard Enchaîné lakonisch: „Sie sind, bereit, uns für ihr Frankreich sterben zu lassen.“

Man weiß aber, daß dieser Organisation im Zusammenhang mit den hartnäckigen Putschgerüchten der letzten Tage eine große Bedeutung zukommt. Gleichviel, ob diese Gerüchte fundiert oder nur Bestandteil eines raffinierten Nervenkrieges sind: Das Gespenst der O. A. S. hat deutlich gemacht, daß es bei nächster Gelegenheit Fleisch und Blut annehmen will. Man spricht in Paris vom Putsch de l’Assomption, vom Mariae-Himmelfahrts-Putsch, und denkt dabei in erster Linie daran, daß die Hauptstadt just an diesem Festtage von den Bürgern verlassen ist – zum Höhepunkt der Urlaubszeit.

Wachsendes Unbehagen greift vor allem in der Armee um sich, wo eine Reihe hoher Offiziere die Absicht haben soll, in „geschlossener Aktion“ um Entlassung zu ersuchen. Immerhin könnten sich einer Gewaltaktion, die sich in erster Linie wohl gegen de Gaulle richten würde, neben den Angehörigen der O. A. S. auch reguläre Truppeneinheiten anschließen, ferner der Apparat der faschistischen Jeune Nation in der Gegend von Grenoble, sodann nordafrikanische Rückwanderer im Südwesten Frankreichs, schließlich die Freunde Soustelles in der Region von Lyon, die Aktivisten um de Massey und Delbecque im Norden und die Harkis, die algerischen Hilfswilligen der Franzosen, in Algerien.

Mit dieser Liste ist auch schon ungefähr umschrieben, welchen Elementen die O. A. S. als Sammelbecken dient. Außerdem wären noch besonders jene algerisch-französischen Gruppen zu nennen, die sich in ihrer politischen Bedeutung abgelöst haben: Comité des Anciens Combattants, gesteuert von Auguste Arnould; Front National“ Francais dirigiert von Ortiz; Front de l’Algérie Française, die „alten Kämpfer“ um Pierre Lagaillarde; Front Nationaliste Etudiant, Regroupement National, begründet von Jacques Soustelle: die Gruppe Mouvement Algerie-Sahara; Centre Ouvrier de Cooperation et d’Action Chretienne mit einigen Schülern des Docteur Lefèvre. Neu in der O. A. S. sind aber die erfahrenen Elemente der internationalen Putschisten-Creme: die Waffenhändler, die Star-Dirigenten revolutionärer Aufstände, die samt ihren Handstreich-Orchestern und Sprengstoff-Virtuosen internationale Gastspieltourneen absolvieren, um die lokalen Solisten zu unterstützen. Amateurhafter Eifer und professionelle Routine können sich also hier zu gefährlicher Schlagkraft verbinden.