Erich Kästner hat sich schon vor einiger Zeit zurückgezogen. Ursula Herking, die seinerzeit sein Chanson „Wir haben ja den Kopf noch fest auf dem Hals“ sang, will zukünftig nicht mehr Kabarett machen. Der Wiener Helmut Qualtinger hat seinen Freunden im „Neuen Theater am Kärntner Tor“ Valet gesagt und wird in Köln Theater spielen. Eben hört man, Hans Dieter Hüsch werde vom Brettl abtreten und den Sprung auf die weltbedeutenden Bretter (Basler Komödie) machen.

Sieht man von möglicher persönlicher Unbill ab, bleibt der Verdacht, daß diese erstrangigen Kabarettisten mit der Entwicklung ihres Lieblingskindes nicht mehr einverstanden sind. Möglicherweise wollen sie sich mit der Rolle, Nonkonformisten vom Dienst und republikanische Hofnarren zu sein, nicht mehr zufrieden geben.

Bis vor ein paar Jahren teilten sie sich einen Verdruß mit den Pastoren auf der Kanzel: die kamen nicht, die es am nötigsten gehabt hätten. Man war meistens mit einflußlosen Gesinnungsfreunden unter sich.

Die Herbeigewünschten gehen freilich noch immer nicht in die Kirche; aber es ist mittlerweile beinahe schwieriger, eine Eintrittskarte für ein Kabarett zu ergattern als einen Parkplatz in der Nähe desselben. Ein Programm bringt es schon fast mühelos auf zweihundert ausverkaufte Vorstellungen. Auf dem Nudelbrett Kleinkunstbühne breiten die Hinter-Hofnarren ihr „Unbehagen“ und ihre „Anliegen“ aus, die Zuschauer, die es angehen sollte, lachen sich schief und nehmen noch eine Flasche Sekt auf Spesen. Die Preise dafür unterscheiden sich nicht von denen im Nachtcabaret nebenan.

Daß sich mit Zeitkritik offenbar ganz gute Geschäfte machen lassen, wissen wir. Indes hat sich herausgestellt, daß das Kabarett als spaßige „moralische Anstalt“ im Kleinformat ein Anachronismus geworden ist (wie das Theater als moralische Anstalt auch). Die Institution Kabarett wird dadurch in Frage gestellt.

Gibt es andere Möglichkeiten? Die Betroffenen sollten sich darum kümmern. Es wäre jammerschade, wenn an dem Tag, da sich der letzte Kabarettist zurückzieht, die Bezeichnung Kabarettist derart diskreditiert wäre wir die des Intellektuellen, gar nicht zu reden vom Feuilletonisten. Oder ist sie das schon?

Notabene: in den Anfängen des Kabaretts nannte es sich mit einem Beiwort „literarisch“.

Ulrich Walberer