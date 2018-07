Das im vergangenen Geschäftsjahr angeschlagene – forcierte – Investitionstempo wird bei der Chemischen Werke Hüls AG, Marl (Kreis Recklinghausen), auch noch in den nächsten Jahren beibehalten werden, erklärte jetzt die Hüls-Verwaltung, die sich zu einer weiteren Anpassung der Kapazitäten (vor allem auf Grund der anhaltend lebhaften Nachfrage nach Kunststoffen und Kunststoff-Hilfsprodukten) veranlaßt sieht. Schon bisher lagen die Investitionen des Unternehmens regelmäßig über den Abschreibungen. Das bedeutet weiterhin zusätzlichen Finanzbedarf. Die Verwaltung der Hüls AG denkt deshalb an eine weitere Kapitalerhöhung.

Die letzte – im Geschäftsjahr 1960 durchgeführte – Aufstockung von 150 auf 180 Mill. DM hat die Kasse nicht arg bereichert, da man bisher die Zahlungsfreudigkeit der einzigen drei Aktionäre des Unternehmens, die Chemie-Verwaltungs-AG, die Bergwerksgesellschaft Hibernia und die Kohle-Verwertungs-GmbH, mit pari-Emissionen nicht so sehr strapaziert hat. Jetzt ist ein neues genehmigtes Kapital, wiederum in Höhe von 30 Mill. DM, geschaffen worden, und die Verwaltung gedenkt es im kommenden Jahre auszunutzen. In einer Pressekonferenz zum Jahresabschluß 1960 ließ der Vorstand durchblicken, daß die Zeit der pari-Emissionen nunmehr wohl auch für die Hüls-Chemie vorbei ist. Es wurde sogar auf die letzten Emissionskurse der drei großen Farben-Nachfolger hingewiesen. Dann müßten die Hüls-Aktionäre allerdings erheblich tiefer in die Tasche greifen als bisher; aber darüber werden sie zu gegebener Zeit noch zu verhandeln haben. Für die Frankfurter Holding (Chemie-Verwaltungs AG), in deren Portefeuille sich 50 vH des CWH-Kapitals befindet, könnten sich dann möglicherweise auch eigene Überlegungen in Richtung einer Kapitalaufstockung als notwendig erweisen.

Für die Chemischen Werke Hüls darf diese – im wahrsten Sinne des Wortes – angezeigte Kursänderung indessen durchaus positiv gewertet werden. Sie zeigt, daß sich das Unternehmen inzwischen eine gewisse Selbständigkeit leisten kann und daß es vor allem seinen Preis auch wert ist. Die 17 (15) prozentige Dividende, die wiederum dem Brauch entsprechend um 1 Prozent unter dem Niveau der drei Farben-Nachfolger bleibt, ist bei der Hüls-Chemie spielend verdient worden. Der auf 26,7 (22,5) Mill. DM angestiegene Ausschüttungsbetrag – die jungen Aktien der letzten Kapitalerhöhung nehmen bereits für drei Monate an der Verzinsung teil – repräsentiert nur einen Teil des Gewinns. Offen ausgewiesen wird eine Rücklagenzuführung aus dem Ertrag in Höhe von 10 Mill. DM.

Nicht zu übersehen ist bei dem günstigen Abschluß, den Hüls jetzt vorlegt, daß die Tochter Bunawerke Hüls GmbH, an deren Stammkapital von 42 Mill. DM die Hüls AG mit 50 vH und die Farben-Nachfolger mit je einem Sechstel beteiligt sind, diesmal keinen finanziellen Zuschuß mehr erfordert hat. Während die Mutter im Vorjahr noch einen anteiligen Verlust von 6. Mill. DM übernehmen mußte, haben im Berichtsjahre keine „Kinderkrankheiten“ das Hüls-Ergebnis mehr belastet. Die Ertragsrechnung weist sogar 1,34 Mill. DM Organerträge aus.

Der Abstand von der ungemein günstigen Entwicklung der drei „Großen“ der früheren IG-Familie, der im Geschäftsjahr 1959 noch deutlich spürbar war, hat sich im Berichtsjahre weiter verringert. Die Hüls AG liegt mit ihrer 14,5prozentigen Umsatzsteigerung diesmal nicht unwesentlich über dem Durchschnittszuwachs der chemischen Industrie in der Bundesrepublik. Von dem Gesamtumsatz von 709 (619) Mill. DM gingen rund 32 vH in den Export, dessen Märkte allerdings, wie im Geschäftsbericht betont wird, immer schwieriger werden, weil „der Wettbewerb auf dem Weltmarkt sich zunehmend verschärft“. Besonderen Anteil an der günstigen Entwicklung hatten die Kunststoffe und Kunststoff-Hilfsprodukte; in der Absatzskala der Hüls-Chemie erhalten sie mehr und mehr Gewicht. Dieser Produktionssparte gilt auch das vordringliche Interesse der Verwaltung bei den Investitionsvorhaben. Zu den bedeutendsten Projekten gehört der Aufbau der Produktionsanlagen der zu Beginn dieses Jahres gegründeten Faserwerke Hüls, einer gemeinsamen Tochter der Chemischen Werke Hüls und der amerikanischen Eastman-Codak-Gruppe. Der Schritt zur Erzeugung von Synthesefasern ist für Hüls neu. Die erste Ausbaustufe, die in etwa 2 Jahren mit einer Anfangskapazität von 5000 bis 6000 t Synthesefasern jährlich anlaufen soll, wird 40 Mill. DM erfordern. nmn