Zerstörte Selbstsicherheit der Entwurzelten – Die politisch Verfolgten leben noch immer isoliert Wissenschaft erkennt „seelische Dauerschäden“ – Wir sind verstrickt mit dem Grauenhaften

Von Theo Löbsack

Heimlich wie Tiere der Dämmerung leben sie unter uns: die rassisch und politisch Verfolgten aus der NS-Zeit, die Flüchtlinge, die Staatenlosen, die Vertriebenen. Sie alle tragen noch heute Schicksale voll unendlichen Leids. Was geschieht mit ihnen in einer Welt, die nichts davon weiß? Unser Mitarbeiter Dr. Theo Löbsack sprach mit zwei deutschen Psychiatern, die mit dem Problem der Entwurzelten besonders vertraut sind: Professor Dr. Walter von Baeyer, Direktor der Psychiatrischen Klinik an der Heidelberger Universität, und Professor Dr. Paul Matussek, Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München.

Diese Gespräche führten zu dem Schluß: Wir alle, die Gesellschaft, sind mit dem Schicksal der Unglücklichen aufs innigste verbunden. Nichts befreit uns aus dieser Verstrickung. Mitten unter uns sind die Vertriebenen und Flüchtlinge und die ehemaligen KZler. Sie befinden sich, wie Professor Matussek neue Erkenntnisse der Wissenschaft formulierte, in gewisser Hinsicht noch immer im KZ.

Warum? Weil die Gesellschaft ihnen immer noch das Gefühl gibt, unverstanden, isoliert, ausgestoßen zu sein. Sollen diese Unschuldigen ihr ganzes Leben lang büßen müssen? Sollen sie das Recht auf Glück durch ihr beispielloses Martyrium auf immer verwirkt haben? Welch unfaßliches Paradoxon! Welch bittere Anklage aber auch an uns, die so sehr auf ihr eigenes Lebensglück bedachten Mitmenschen!