Gespräche im Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde

Von Josef Müller-Marein

Das Ganze sieht aus wie eine Kolonie vonlanggestreckten Miethäusern. Zwischen den Blocks sind Rasenflächen mit Sträuchern und Bänken. Provisorisch hingestellt ist eine einzige Baracke im Innern des Gevierts. Ringsum erhebt sich ein hoher Zaun mit Toren, die den Omnibussen Einlaß geben. Menschen eilen hin und her, einen „Laufzettel“ in der Hand, der ihnen den Weg zu allen möglichen Schreibstuben weist: zur Registrierung, zur Vernehmung, zur Beratung, zur Arbeitsvermittlung, zur Polizei, zum Eßraum, zur Kasse für Taschengeld, zur Materialverwaltung für Bettwäsche. Wer will, mag auch zu den Büros der Partei gehen und zu den Stellen der katholischen und der evangelischen Kirche. Schließlich steht man an einem Tor mit der Inschrift „Abflieger“, oder man sinkt in einem Zimmer der Wohnblocks auf der Matratze nieder. Uff – das wäre geschafft!

Manche werden schon am nächsten Abend „ab-“ oder „ausgeflogen“. Andere wieder leben vier oder fünf Tage hinterm Zaun von Marienfelde oder im Lager am Gardeschützenweg von Lichterfelde. Das Fassungsvermögen beider Stätten beträgt zehntausend Menschen, und dies relativ bequem. Täglich können tausend Flüchtlinge „ausgeflogen“ werden.

„Ich fluchte schon zum zweitenmal“, sagt eine ostpreußische Stimme. Tröstliche Antwort einer Leidensgenossin aus Ostberlin: „Denn ham’ Se doch Übung, Mütterken!“ Und als das „Mütterchen“ schluchzt, ermuntert ein Mann: „Nich weich werden, bloß diß nich! Wir müssen ebent alle sehen, det wir uff’m Trab blei’m, wa?“

Einen vollen Tag, von morgens neun bis abends acht, bin ich im Lager Marienfelde gewesen. Bloß der Beauftragte des Arbeitsamtes Berlin durfte keine Auskunft geben, weil eben dieses Geschäft drinnen in der Stadt die dafür zuständige Abteilung der Pressestelle des Senats versieht. Er aber ist vorsichtig, oh, und da sind ja auch Plakate, daß sich ja keiner, der eine Stelle in Westberlin oder Westdeutschland sucht, an private Vermittler wende!

Vielleicht treiben sich da wirklich diese Bösewichte mitten unter den Flüchtlingen im Lager umher und geben tatsächlich den roten Zeitungen Anlaß, von „Kopfjägern“ und „Menschenjägern“ zu schreiben – wer weiß?