Die auffälligste Eigenheit des israelischen Staatsbeamten besteht darin, daß er nicht vorhanden ist. Das heißt, er ist vorhanden, aber nicht dort, wo er sein sollte. Also nicht in seinem Büro. Meistens befinden sich die israelischen Beamten in einer Besprechung. Es gibt mehrere tausend Vorwände für die Abhaltung von Besprechungen Manche Besprechungen ziehen sich zwei bis drei Tage hin, andere dauern nur fünf bis sechs Stunden. So lange muß man eben warten.

Eines heißen Sommertages bekam mein Schwiegervater Bernhard – ein alter Zionist, der erst kurz zuvor nach Israel gekommen war – einen Empfehlungsbrief an die Wohnbaugenossenschaft „Amidar“ mit dem Ersuchen, ihm eine Wohnung zuzuweisen und ihm womöglich keinen höheren Preis zu berechnen als den üblichen.

Auf Wunsch meines Schwiegervaters ging ich selbst in das Zentralbüro der „Amidar“, um die Sache rasch zu erledigen. Man wies mich zum Zimmer Nr. 314, wo sich ein Herr namens Cheschwan meiner annehmen würde.

Zimmer Nr. 314 war leer. Im Nebenzimmer erfuhr ich, daß Herr Cheschwan gerade eine Besprechung mit Herrn Stern hätte, aber jeder Augenblick zurückkommen müßte. Ich wurde freundlich aufgefordert, solange Platz zu nehmen. Ich nahm Platz. Ich saß eine Weile. Ich ging eine Weile auf und ab. Ich nahm abermals Platz. Dann öffnete sich die Tür. Ein Mann steckte den Kopf herein und fragte: „Wo ist Cheschwan?“

„Er ist in einer Besprechung mit Stern“, sagte ich. „Nehmen Sie Platz.“

Der Mann schien in Eile zu sein, denn er verschwand wortlos. Wenige Minuten später erschien ein anderer Mann, offensichtlich ein Beamter, und sah sich nervös im Zimmer um.

„Seien Sie nicht nervös“, beruhigte ich ihn.