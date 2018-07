Inhalt Seite 1 — Indian Summer in England Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Halbmonde von Bath, die Grabstätte des Königs Artus und der Apfelwein von Somerset

Von Robert Lucas

Bath, im August Es ist wie ein Kotillon aus Stein! sagte neben mir die zierliche alte Lady mit dem violetten Hutschleier, und da sie ganz so aussah, als ob ein Kotillon der modernste Tanz gewesen war, den sie getanzt hatte, mußte sie wohl etwas davon verstehen. Wir saßen gegenüber dem „Royal Crescent“, und das sanfte Gelbgrau des steinernen Häuser-Halbmondes schimmerte in den schrägen Strahlen der Nachmittagssonne, die an solchen klaren Sommertagen die Terrassen und Kolonnaden, die „Crescents“ und Palais’ von Bath in Gold und Silber verwandelt. Das 18. Jahrhundert hat uns diese Stadt als ein architektonisches Kleinod hinterlassen, und das Auge genießt dankbar die graziösen Bogen der Häuserreihen und die rhythmische Eleganz der Fassaden. Wahrhaftig, die gute Dame hatte recht: ein Kotillon aus Stein! Es wäre geradezu eine Verirrung, an dieser Stelle daran zu denken, daß es so ein Ding gibt wie einen „Rock’n’Roll“.

Bath ist nicht viel mehr als zwei Stunden Bahnfahrt von der britischen Hauptstadt entfernt. Aber nicht an der Nähe Londons liegt es, und auch nicht an dem Zustrom internationaler Besucher während der unter der klugen Leitung Yehudi Memhins stehenden Musikfestspiele, daß diese Provinzstadt die Würde und Weltweisheit einer Metropole zur Schau trägt. Die Weisheit der Jahrtausende, wenn man so will. Denn Bath wurde schon in der grauen Vorzeit gegründet, von König Bladud, dem Vater von Shakespeares Lear! – nachdem sich höchst prosaisch seine Schweine im Morast der radiumhaltigen Quellen gewälzt und dadurch zu seinem Erstaunen von allen Schwären und Schorf befreit worden waren.

Im größten Badeort Roms

Das ist natürlich nicht mehr als eine Legende. Aber der zweitausend Jahre alte Fußabdruck ist Wirklichkeit, ich habe ihn gesehen. Man findet ihn in dem größeren der beiden öffentlichen Bäder, die die Römer hier bauten, damit ihre Legionäre vom Hadrianswall in den heilkräftigen Wassern ihren Rheumatismus loswürden. In den prächtigen römischen Ruinen hinter der alten Abtei sieht man die Spur, die die Soldaten Vespasians mit der Zeit in den weichen Stein prägten, als sie von diesem Sockel aus ihre Kopfsprünge in das Bassin mit dem gesundheitbringenden warmen Wasser taten. Damals hieß Bath „Aquae Sulis“, und es war der größte Badeort des römischen Reiches.

Seltsamerweise wurden die Thermen von „Aquae Sulis“ erst vor 75 Jahren ausgegraben, und da hatte Bath bereits seine zweite Glanzperiode hinter sich. Diese neue Blütezeit fiel in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, als Richard Nash der ungekrönte König von Bath war – „Beau Nash“, wie man ihn nannte –, ein Charmeur mit apoplektisch geröteten Wangen, schweren Lidern und Doppelkinn, ein Hasardeur und auch ein klein wenig Scharlatan, aber gleichzeitig der unglaubliche „maître de plaisir“, der „arbiter elegantiarum“, der große und gefeierte Zeremonienmeister der Badestadt, dessen Wort Gesetz war. Er machte Bath zum Brennpunkt der mondänen Welt, zur glanzvollen, wenn auch etwas frivolen „Königin des Westens“, der die Aristokraten und die Dandies des hannoveranischen England huldigten, die eleganten Ladies und jene anderen, die zwar auch elegant, aber nicht so sehr „Lady“ waren. Und damals war es, daß die sanftgeschvungenen, sich an die Hügelhänge anschmiegenden Halbmonde von Häuserreihen entstanden und jene anmutige „Ponte Vecchio“ über den Avon, Pulteney Bridge.